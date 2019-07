Der 57-jährige Johannes Kleinsorg ist der neuer Chef der Berliner Bäderbetriebe. Er werde zum 1. September als Vorstandsvorsitzender antreten, teilte die Senatsverwaltung am Dienstag mit, und damit die Nachfolge von Andreas Scholz-Fleischmann antreten, der im April in Ruhestand gegangen war. Nach Senatsangaben war Kleinsorg von 2014 bis 2019 als Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Leipzig tätig.

Die Herausforderung für Kleinsorg wird sein, zahlreiche Baumaßnahmen und stabile Öffnungszeiten unter einen Hut zu bringen. Der in Göttingen geborene Manager setzt auf seine Erfahrung bei kommunalen Energieversorgern und verspricht, sowohl die Servicequalität für die Badegäste als auch die Arbeitsbedingungen für das Personal verbessern zu wollen. Bei den Eintrittspreisen, so der 57-Jährige, sehe er hingegen zunächst keinen Änderungsbedarf.

Im Januar hatten die Bäder-Betriebe mehrere umfassende Sanierungen angekündigt. Das Land Berlin habe dazu Rückstellungen in Höhe von 60 Millionen Euro gebildet, sagte Matthias Oloew, Sprecher der Bäderbetriebe, rbb|24 am Dienstag. Weitere 60 Millionen Euro stünden für den Neubau der beiden Kombibäder in Mariendorf und Pankow zur Verfügung. Nach Angaben der Senatssportverwaltung sollen die beiden neuen Bäder bis 2024 beziehungsweise 2025 entstehen.



"Der neue Bäderchef hat einen große Herausforderung vor sich", kommentierte Stefan Förster, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. "Er muss die Bäder modernisieren, die Wasserfläche besser zum Nutzen von Vereins- und Schulsport und den Einzelschwimmern verteilen, wirtschaftlicher agieren und den Berliner Bäder-Betrieben ein moderneres Image verpassen."