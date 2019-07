In Schwarze Pumpe (Spree-Neiße) ist am Dienstagnachmittag der Grundstein für eine Mega-Batterie des Energie-Konzerns LEAG gelegt worden. Sie soll überflüssigen Kohle-Strom speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. Die Batterie wäre die größte ihrer Art in Deutschland. Sie soll 2020 in Betrieb gehen.