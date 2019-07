Das Berliner Tanzlokal Clärchens Ballhaus steht möglicherweise vor dem Aus. Pächter Christian Schulz bestätigte dem rbb, dass sein Mietvertrag zum Ende des Jahres gekündigt worden sei. Mitarbeiter von Clärchens Ballhaus berichteten der Abendschau zudem, dass ihnen bereits mündlich eine Kündigung der Arbeitsverträge zum Jahresende ausgesprochen worden sei. Demnach solle eine schriftliche Kündigung bald folgen.

Ein neuer Eigentümer hatte die Immobilie in der Auguststraße in Berlin-Mitte vor einem halben Jahr erworben. Zu der möglichen Schließung des Lokals wollte dieser sich am Mittwoch zunächst nicht äußern.