Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass Läden und Verkaufsstellen am kommenden Sonntag aus Anlass des Lesbisch-Schwulen-Stadtfests und am 8. September anlässlich der Internationalen Funkausstellung (Ifa) wie vorgesehen öffnen dürfen. Am Sonntag, dem 4. August, müssen die Geschäfte hingegen geschlossen bleiben, teilte das Gericht am Donnerstag mit.