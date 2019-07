imago Audio: Inforadio | 04.07.2019 | Holger Hansen | Bild: imago

Öffnungszeiten von Spätis - Sonntags müsst ihr ruhen

05.07.19 | 20:00 Uhr

Späti-Betreiber dürfen ihren Laden sonntags nicht öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht unter der Woche bestätigt. Viele Mitglieder des Berliner Späti-Vereins öffnen trotzdem und berufen sich dabei auf eine Ausnahmeregelung. Doch wie reagieren die Bezirksämter? Von Mara Nolte



"Der Sonntag bleibt als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt." So steht es im Grundgesetz. Ihre Arbeit sonntags ruhen lassen müssen also auch Berliner Späti-Betreiber. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht mit seinem Urteil noch einmal bekräftigt. Eine Späti-Betreiberin in Charlottenburg hatte vergeblich gegen das Verbot der Sonntagsöffnung geklagt. Alper Baba, Vorsitzender des Berliner Vereins "Späti e.V.", setzt sich für die Belange von Späti-Betreibern ein. 150 Mitglieder zählt Babas Verein. Wichtiges Thema ist immer wieder das Verbot der Sonntagsöffnung, denn der Sonntag sei für viele Spätis der umsatzstärkste Tag, "sonst können viele Inhaber ihre Miete und Mitarbeiter nicht mehr bezahlen", sagt Baba.



Sonntags dürfen nur Touristen-Buden öffnen

Viele der Spätis in seinem Verein würden sonntags öffnen. "Dabei halten sie sich aber auch an die bestehenden Regeln", betont er. Im Berliner Ladenöffnungsgesetz steht, dass Verkaufsstellen, die Touristen-Artikel wie Souvenirs, Straßenkarten und "Bedarfsartikel für den alsbaldigen Verbrauch sowie Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten", sonntags von 13 bis 20 Uhr öffnen dürfen. Die Ausnahme gilt allerdings nur, wenn auch an allen anderen Tagen der Woche "ausschließlich dieser Bedarf für Touristen" verkauft wird. Nur am Sonntag die Regale mit Kaffee, Zucker, Klopapier und großen Wodka-Flaschen ins Hinterzimmer stellen, ist also nicht zulässig. "Solange Spätis ihr Sortiment nicht dementsprechend ändern, werden solche Urteile immer wieder gefällt", sagt Baba.

Gericht bemängelt auch "äußeres Erscheinungsbild"

Doch in seiner Urteilsbegründung geht das Berliner Verwaltungsgericht noch einen Schritt weiter. Neben dem Sortiment bemängelt das Gericht auch das "äußere Erscheinungsbild" des Charlottenburger Ladens, der Gegenstand der Klage ist. Auch dieses ziele nicht auf "den spezifischen Bedarf von Touristen" ab. Das Gericht geht in seiner Urteilsbegründung außerdem auf das Wesen des Berliner Spätis an sich ein. Typischerweise versorge dieser "unabhängig vom konkreten Warensortiment" die nähere Umgebung allgemein und unspezifisch. In der Realität müssen die Bezirksämter entscheiden, ob ein Späti entsprechend der geltenden Ausnahmeregelungen sonntags öffnen darf oder nicht.

Bezirksamt: "In Neukölln gibt es keine rein touristischen Läden"

Für das Neuköllner Bezirksamt ist die Sache klar. "Es gibt in Neukölln keine rein touristischen Läden wie etwa am Brandenburger Tor, bei denen Sonderregelungen gelten würden", teilt Christian Berg, Pressesprecher des Bezirksbürgermeisters rbb|24 auf Anfrage mit. Er macht klar: "Da keine Ausnahmen bestehen, dürfen Spätis in Neukölln grundsätzlich nicht geöffnet haben." Ob sich alle Spätis im Bezirk daran halten, kontrolliert das Neuköllner Ordnungsamt. Allerdings hauptsächlich dann, wenn sich Anwohner oder die Konkurrenz beschweren. Die Anzahl der Kontrollen würde stark variieren. In den vergangenen zwei Jahren wurden pro Sonntag im Schnitt zwei Bußgeldbescheide verteilt.



25 Spätis hat das Ordnungsamt in Pankow an einem Sonntag im Januar kontrolliert. Sechs davon waren geschlossen, sagt Stadtrat Daniel Krüger. Kontrollen gäbe es allerdings nur unregelmäßig und meistens aufgrund von Beschwerden. Für eine flächendeckende Kontrolle müsse man sehr viel mehr Personal einstellen. In Mitte hatte der grüne Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel im April angekündigt, verstärkt kontrollieren zu wollen. Intensiver würde nun vor allem im Weinbergsweg und in der Köpenicker Straße kontrolliert, teilte das Bezirksamt auf Anfrage von rbb|24 mit. Im Rahmen der personellen Ressourcen kontrolliere das Ordnungsamt regelmäßig mögliche Verstöße gegen das Berliner Ladenöffnungsgesetz.

Anwohner sind von "Party-Spätis" genervt

Auch in Friedrichshain-Kreuzberg kontrolliert das Ordnungsamt hauptsächlich, wenn es Beschwerden gibt, sagt Sara Lühmann, Pressesprecherin von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Dabei würden sich Anwohner besonders über Spätis beschweren, die ausschließlich Alkohol und Zigaretten verkaufen. "Diese Form des Alkoholverkaufs zum 'Vorglühen' in den Party-Hotspots ist für die Anwohner und Anwohnerinnen in den betroffenen Kiezen problematisch", so Lühmann. Die Spätis müssten deshalb auch in den frühen Morgenstunden eines Sonntags mit Kontrollen rechnen. Die offizielle Sperrstunde ist samstags um Mitternacht. Bis Ende März habe das Ordnungsamt elf Ordnungswidrigkeitenverfahren festgestellt. Sonntags legal öffnen dürfen Spätis in Friedrichshain-Kreuzberg nur, wenn sie eine Gaststättenerlaubnis haben und die Einrichtung "das Gepräge einer Gaststätte aufweist", im Laden also Tische und Stühle stehen. Diese Voraussetzungen seien jedoch in der Regel nicht erfüllt.



Regelmäßig auf Streife gehen in Charlottenburg-Wilmersdorf die Gewerbeüberwachung des Landeskriminalamts, die Polizei und das Ordnungsamt. "Da festgestellt wird, dass Betreiber und Betreiberinnen auch nach Kenntnis der Rechtslage und nach Erhalt eines Bußgeldes teilweise hartnäckig gegen das bestehende Verkaufsverbot verstoßen, werden Kontrollen regelmäßig durchgeführt", teilt Karin Schmäke vom Bezirksamt rbb|24 auf Anfrage mit. Dadurch sollten auch Betriebe geschützt werden, "die sich gesetzeskonform verhalten". Im vergangenen Jahr wurden im Bezirk 131 Bußgeldbescheide verteilt. Im laufenden Jahr waren es bisher 25.



"Wenn die Kunden es wollen, müssen wir auch da sein"

Auch wenn es in der Praxis oft anders aussieht, für die Berliner Spätis gilt der Sonntag nach wie vor als erzwungener Ruhetag. Baba will das ändern. Für ihn gehören Spätis zu Berlin, so wie der Checkpoint Charlie, der Mauerpark oder die BVG. Spätis hätten den Kultstatus von Berlin miterschaffen - "sie sind sehr wichtig für die Stadt". Er meint, "wenn die Kunden es so wollen, dann müssen wir auch da sein". Diese Meinung teilt auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff. Er selbst finde, dass die aktuelle Regelung nicht der Lebenswirklichkeit entspreche. In der Fraktion würde darüber aber noch diskutiert. Auch der FDP-Wirtschaftsexperte Florian Swyter findet, dass das Ladenöffnungsgesetz geändert werden müsse. Kurzfristig sollten Spätis gleichbehandelt werden mit Läden in Flughäfen und Bahnhöfen oder mit Tankstellen.



Sowohl die Linke als auch die Gewerkschaft Verdi sind gegen eine Liberalisierung und sprechen von Selbst-Ausbeutung. Sie begrüßen daher das Urteil. Auch der SPD-Sprecher für Wirtschaft, Frank Jahnke, findet die geltende Regelung richtig. Dass es am Sonntag nur ausnahmsweise Ladenöffnungen geben kann, sei ein vernünftiger Kompromiss mit den Kirchen und Gewerkschaften.



Sendung: Inforadio, 04.07.2019, Holger Hansen