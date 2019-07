Immer mehr Wohnungen der Luxusklasse werden in Berlin verkauft, im vorigen Jahr wechselte die teuerste Wohnung für sieben Millionen Euro den Besitzer. Doch in manchen Bereichen hat der Preisboom leicht nachgelassen.

Noch nie wurden in Berlin durch den Verkauf von Wohnungen so hohe Umsätze erzielt wie im vergangenen Jahr. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin veröffentlicht und die Senatsverwaltung für Wohnen am Montag präsentiert hat. Demnach wurden in Berlin im vergangenen Jahr rund 27.500 Immobilien für insgesamt rund 19,2 Milliarden Euro verkauft.

Auffällig: Bei den Umsätzen wurde in der Hauptstadt ein neuer Rekord erzielt - während die Zahl der Käufe um 11 Prozent gesunken ist. Ein zunehmender Anteil der Immobiliengeschäfte in Berlin spielt sich also im oberen Preissegment ab.