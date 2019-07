Die Mobilität ist der Sektor, in dem derzeit am härtesten über Nachhaltigkeit und Klimaschutz gestritten wird. Studenten der BTU Cottbus Senftenberg haben nun ein Fahrzeug entwickelt, das Teil des Wandels sein könnte: das Energiesparmobil "Lupus".

Studierende der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) haben ein wasserstoffbetriebenes Mobil selbst entwickelt und gebaut und nehmen damit an einem Wettbewerb in London teil. Ab Dienstag geht dort das Energiesparmobil "Lupus" der Senftenberger Studenten bei einem der weltgrößten Energieeffizienz-Wettbewerbe an den Start. Bei dem Wettbewerb geht es bis zum 5. Juli darum, mit möglichst geringer Energiemenge möglichst weit zu fahren.