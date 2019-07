Bild: imago images/Jürgen Ritter

Tanzlokal in Berlin-Mitte - Investor verspricht Weiterbetrieb von Clärchens Ballhaus

11.07.19 | 15:14 Uhr

Dem Pächter ist zum Jahresende gekündigt, Sanierungen stehen an: Die Zukunft von Clärchens Ballhaus in Berlin-Mitte erscheint ungewiss. Jetzt verspricht der neue Besitzer: Der legendäre Tanzladen bleibt erhalten. Doch wer ihn betreibt, ist damit noch nicht geklärt.

Der neue Besitzer von Clärchens Ballhaus will das legendäre Tanzlokal auch nach der Sanierung erhalten. "Ich habe das Areal gekauft mit dem klaren Ziel, Clärchens Ballhaus zu beschützen", teilte der Investor Yoram Roth am Donnerstag mit. In Clärchens Ballhaus solle man Berlin weiter "in seiner Urform wiederfinden". Auch das Tanzen solle weitergehen.

Pacht wird neu ausgeschrieben

Die Roth-Holding mit Sitz am Kurfürstendamm hat das Areal in der Auguststraße im Bezirk Mitte nach eigenen Angaben Ende 2018 gekauft. Dem Pächter Christian Schulz wurde zum 31.12.2019 gekündigt. Am Mittwoch hatten Mitarbeiter von Clärchens Ballhaus der rbb-Abendschau berichtet, ihnen sei ebenfalls zum Jahresende die Kündigung ausgesprochen worden. Welcher Betreiber nach der Sanierung in Clärchens Ballhaus zum Zuge kommt, ist ungewiss. Eine Sprecherin der Roth-Gruppe sagte rbb|24, die Pacht werde neu ausgeschrieben. Zwischen dem Ende des aktuellen Pachtvertrags und dem Start der Sanierungen will der Besitzer nach eigener Aussage eine passende Zwischennutzung finden.

Was alles saniert werden soll

Wie Yoram Roth am Donnerstag ankündigte, sollen die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude im Sommer 2020 beginnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Sanitäranlagen, gastronomische Bereiche, Dächer und Treppenhäuser. Der historische Spiegelsaal solle erhalten bleiben, versicherte Roth. In jedem Fall sei geplant, das Lokal weiter unter dem Namen Clärchens Ballhaus zu führen und die Tradition damit lebendig zu halten. Allerdings befürchtet Roth nach eigener Aussage, dass er von den Behörden die Auflage bekommt, Wohnungen einzubauen. "Dies würde bedeuten, dass Clärchens ein weiteres Opfer des Berliner Clubsterbens wird, ausgelöst durch den Berliner Wohnungswahn", heißt es in der Pressemitteilung.

Neuer Besitzer tritt erstmals in Erscheinung

Roth ist nach eigenen Angaben Kultur-Investor mit besonderem Interesse an Fotografie, in Stockholm und Tallin hat er die Museen "Fotografiska" übernommen beziehungsweise eröffnet. Auch in Berlin soll ein solches Museum entstehen. Mit der Pressemitteilung vom Donnerstag trat Roth erstmals öffentlich in Erscheinung. Bislang war nur bekannt, dass es im vergangenen Winter einen Besitzerwechsel bei Clärchens Ballhaus gegeben hatte. Vorbesitzer war der Kunstsammler und Investor Hans-Joachim Sander, der zum Shampoo-Imperium Wella gerechnet wird. Der hatte das Haus mit der bewegten Geschichte wiederum 2003 vom Enkel Clara Habermanns abgekauft - jener Clara, die dem Ballhaus seinen Namen gab.

