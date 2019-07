rbb24 Video: rbb|24 | Camilo Toledo | 11.07.2019 | Bild: rbb|24

Exklusive rbb|24-Datenanalyse - Allein in Berlin-Mitte stehen schon 2.200 E-Scooter

11.07.19 | 06:00 Uhr

Rund 4.800 Leih-E-Scooter sind bereits in Berlin unterwegs - zeigt eine rbb-Datenanalyse. Die Anbieter beteuern, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. Doch sie stellen ihre Roller bisher fast nur in der Innenstadt auf. Von Robin Avram und Götz Gringmuth-Dallmer

Wer in diesen Sommertagen die Gegend rund um den Checkpoint Charlie abläuft, muss sich nicht nur an salutierenden Soldatendarstellern und fotografierenden Touristengruppen vorbeizwängen, sondern alle paar Meter auch grüne, orange und rote Leih-Tretroller umrunden. Da bleibt kaum noch Platz auf dem Gehweg. Auch am Brandenburger Tor oder am Alexanderplatz sind Hipster auf Leih-E-Scootern nur drei Wochen nach dem Start der ersten vier Anbieter ein fester Bestandteil des Stadt-Panoramas. Eine exklusive Datenanalyse bestätigt diesen Eindruck. Von den 4.800 E-Scootern, die in der Woche vom 1. bis 7. Juli in den Straßen der Hauptstadt standen, befanden sich rund 76 Prozent in den drei Bezirken, die beim Easy Jet-Set am beliebtesten sind: Rund 2.200 Scooter zählte rbb|24 allein im Bezirk Mitte, weitere rund 1.500 in Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Falls Sie diesen Artikel mobil aufrufen, klicken Sie bitte hier, um im Folgenden alle Grafiken angezeigt zu bekommen.

Mehr Scooter am Checkpoint Charlie als in vier Außenbezirken

In den meisten Außenbezirken, in denen viele Pendler wohnen: gähnende Leihroller-Leere. Allein rund um den Checkpoint Charlie standen mehr E-Scooter als in Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf und Spandau zusammen - da waren es insgesamt nur 22 E-Scooter. Diese Zahlen hat rbb|24 in Kooperation mit radforschung.org durch eine Auswertung der Anbieter-Apps ermittelt. Die vier Scooter-Verleiher Circ, Lime, Voi und Tier haben ihre Flottengrößen bislang geheim gehalten. Auf rbb-Anfrage widersprechen sie den Zahlen nicht, und nennen auch keine anderen.

Linken-Politiker fordert gleichmäßigere Verteilung

Die Innenstadt-Fixiertheit der Anbieter ärgert den Linken-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg. Sie widerspreche dem Mobilitätsgesetz, auf das sich Rot-Rot-Grün geeinigt hat. "Darin haben wir grundsätzlich festgelegt, dass wir in allen Berliner Bezirken gleichwertige Mobilitäts-Angebote vorhalten möchten", sagt Ronneburg dem rbb. Dieser Grundsatz solle für alle privaten Sharing-Angebote gelten - aber auch die Leihrad- und Carsharing-Anbieter bewegen sich bislang nicht über den S-Bahn-Ring hinaus. Sind die E-Scooter also nur ein Funmobil für Touristen? Oder inspirieren sie auch Berliner in nennenswerter Anzahl dazu, loszurollern, anstatt das Auto zu nutzen? Anbieter Voi wirbt schließlich vollmundig: "Wir möchten erreichen, dass die Städte autofrei werden.", Verleiher Tier hat sich "Mobilität zum Guten verändern" als Claim auserkoren, Circ will eine "sauberere, sicherere, vernetzere Welt" bauen und Lime will gar mit seinen Nutzern "gemeinsam unseren Planeten retten".

Anbieter argumentieren mit Nachfrage - Voi sucht eine Ausrede

Drei der vier E-Scooter-Verleiher sehen auch gar kein Problem darin, dass sie sich auf die Innenstadt fokussieren. "Grundsätzlich stellen wir die Scooter dort auf, wo wir die entsprechende Nachfrage erwarten", teilt Tier auf Anfrage mit. "Bei der Verteilung der Roller orientieren wir uns an der lokalen Nachfrage", schreibt auch Lime. "Circs sind in der Innenstadt und in dicht besiedelten Gebieten besonders praktisch, da man mit den Rollern Stau effektiv aus dem Weg gehen kann", lässt Circ wissen. Nur Voi beschwichtigt: "Da dies ein Bild vom Abend war, zeigt es, dass die E-Scooter aktuell im Sommer besonders stark in diesen Gebieten nachgefragt sind. Wir verteilen diese recht gleichmäßig innerhalb des Geschäftsgebietes am Morgen." Voi zielt darauf ab, dass rbb|24 die Daten zwischen 18 und 19 Uhr ausgewertet hat, weil dies im Beobachtungszeitraum die Stunde mit der höchsten Verfügbarkeit an Rollern war. Doch wir haben zusätzlich auch die Scooter-Verteilung eines gesamten Tages ausgewertet. Folgende Infografik zeigt: Auch um 6 Uhr morgens, wenn die Tretroller durch sogenannte "Juicer" frisch aufgeladen und neu verteilt wurden, drängt sich alles in der Innenstadt. Und Voi hat das kleinste Verbreitungsgebiet von allen vier Anbietern.



Animation: Verteilung der E-Scooter im Tagesverlauf

Linke will Verkehrssenatorin Druck machen

Da die Anbieter offenkundig nur dort hingehen, wo es für sie am lukrativsten ist, solle Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nun handeln, fordert Linken-Politiker Ronneburg – und den Markt der E-Scooter, Leihräder und Carsharing-Autos per Ausschreibung regulieren. "Wenn Anbieter die Rosinen haben wollen in der Innenstadt, auf die sich alle jetzt stürzen, dann müssen sie im Gegenzug eine Zahl X in anderen Teilen der Stadt vorhalten", schlägt Ronneburg vor. Über einen konkreten Vorschlag wolle die Linke nach der Sommerpause mit SPD und Grünen beraten. Ronneburg will damit der Verkehrsverwaltung "ein bisschen Druck machen." Auf Anfrage von rbb|24 teilt die Verkehrsverwaltung das mit, was sie schon seit Wochen mitteilt: "Wir behalten die Situation sehr genau im Blick - gegebenenfalls werden weitere Maßnahmen geprüft." Zum Vorschlag des Verkehrsexperten der Linken - immerhin gehört er der Koalition an - heißt es brüsk: "Es ist von staatlicher Seite nicht möglich, ein Geschäftsgebiet für das Verleihen von E-Sootern vorzugeben. Dies fällt in die freie unternehmerische Entscheidung des Anbieters."

Ein Anbieter rechnet mit Ausschreibungs-Lösung

Richtig ist: Vorher müsste das Berliner Straßengesetz geändert werden. Dann wäre laut Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) eine Ausschreibung mit Vorgaben sehr wohl möglich. Madrid hat das bereits im April getan - und die Anzahl der E-Scooter per Ausschreibung begrenzt, berichtet das Portal cleanthinking.de. Wien prüft derzeit eine Ausschreibungs-Lösung. Auch der weltgrößte Anbieter Bird bereitet sich auf so ein Szenario in Wien vor, bestätigt Deutschland-Chef Christian Geßner im rbb-Interview: "Wenn es wie heute sechs oder acht Anbieter gibt, drängen alle in die Innenstadt, denn wirtschaftlich gesehen kann keiner überleben, der nicht in der Innenstadt ist. Wenn man aber zwei, drei Anbieter hat, die sich die 10.000 Scooter aufteilen, kann man auch in die Breite gehen und die gesamte Stadt abdecken", sagt Geßner. Wien hatte schon vor dem Start der E-Scooter eine Obergrenze von 1.500 Scootern pro Anbieter vorgegeben - eine Anzahl, die der Anbieter Circ mit rund 1.540 Scootern in Berlin schon jetzt überschreitet.



Forscher: Verkehrsverwaltung hat Thema verschlafen

Im Vergleich zu Wien habe der Berliner Senat das Thema bislang verschlafen, konstatiert der Mobilitätsforscher Tilman Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu). "Wien hat sich anders aufgestellt. Die waren halt aufmerksamer, haben in die USA geguckt oder in andere Länder", sagt Bracher. Und fügt hinzu: "Berlin hat so viele verkehrspolitische Probleme im Moment, dass der E-Tretroller relativ spät in den Scheinwerfer kam." Das ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Aus zuverlässigen Quellen hat rbb|24 erfahren, dass die Verkehrsverwaltung derzeit offenbar nur eingeschränkt handlungsfähig ist. Die Stelle des Verkehrsstaatsekretärs war durch die schwere Erkrankung des Politikers Jens-Holger Kirchner ein halbes Jahr lang unbesetzt. Der neue Verkehrsstaatsekretär Ingmar Streese ist nun zwar bereits sieben Monate im Amt - sei jedoch immer noch dabei, in die Verkehrsthemen hineinzufinden, sagt ein Insider. Er sei "ohne verkehrspolitische Agenda" angetreten. Streese war vor seiner Berufung Verbraucherschützer. Zudem seien auf Arbeitsebene etliche Stelllen unbesetzt. "Mitarbeiter werden verschlissen", so der Insider.

"Tiger Mobility" statt Tier Mobility

Eigentlich wäre es Aufgabe des Verkehrs-Abteilungsleiters Hartmut Reupke, Streese zu unterstützen und Themen wie die E-Scooter-Regulierung voranzutreiben. Doch Reupke sei eher ein moderierender Typ, kein Macher, heißt es. Bleibt noch die Senatorin Regine Günther - doch die interessiert sich offenbar nicht sonderlich für das Thema. Mehrfache Interviewanfragen des rbb zu E-Scootern hat sie bislang abgelehnt. Gerne hätte rbb|24 seine E-Scooter-Datenanalysen vorab einem Fachmann in der Senatsverwaltung vorgelegt, der sich mit dem Thema E-Scooter befasst. Das sei termin- und urlaubsbedingt nicht möglich, hieß es. Ein eigenes Monitoring der Entwicklung betreibe die Senatsverwaltung nicht - man verlässt sich offenkundig auf die Zahlen, die die Anbieter zuliefern. Wörtlich heißt es: "Uns liegen aktuell die Zahlen von folgenden Anbietern vor: Lime (1.000 E-Scooter); Voi (1.000 E-Scooter); Tiger Mobility (600 – 800 E-Scooter)." Tiger Mobility gibt es nicht. Der Anbieter heißt Tier Mobility.



Das Team Robin Avram - Recherche und Text Götz Gringmuth-Dallmer - Infografiken und Projektkoordination

Arne Schlüter - Daten Manuel Reich - Programmierung Constantin Müller, Maximilian Richt - Scraper dpa Quellen und Methodik - Woher die Daten zur E-Scooter-Recherche stammen In einer Datenanalyse hat rbb|24 Standorte und Anzahl verschiedener Leihroller-Anbieter in Berlin ausgewertet und dargestellt. Woher kommen die Daten und nach welcher Methodik wurde ausgewertet? Diese Infos zur Datenrecherche hat Arne Schlüter zusammengestellt.