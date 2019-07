Ab 1. Juli sollen Mieter der Deutsche Wohnen nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müssen. Das Angebot klingt toll. Aber was ist dran? Bettina Meier hat bei Mietern und Unternehmen nachgefragt.

Auf den ersten Blick wirkt das Versprechen der Deutsche Wohnen an ihre Mieter verlockend: "Jedes Mal, wenn eine Mieterhöhung ansteht, kann ein Mieter sagen: Mein Einkommen reicht nicht aus. Hier würden 30 Prozent oder mehr für die Miete aufgewendet werden müssen. Und an dieser Stelle kappen wir", sagt Unternehmenssprecher Markus Rosteck. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Die freiwillige Mietdeckelung gilt nicht rückwirkend. Nur künftige Mieterhöhungen würden gegen Vorlage des Lohnzettels geprüft, sagt Rosteck.

Für all jene, die schon jetzt mehr als 30 Prozent ihres Gehalts für Miete ausgeben, ändert sich nichts. Genau das aber haben viele Mieter angenommen, als sie vom freiwilligen Mietdeckel und der 30-Prozent-Regelung der Deutsche Wohnen gehört haben. Jette etwa lebt im Unesco-Weltkulturerbeviertel "Carl Legien" in Berlin-Prenzlauer Berg in einem Haus der Deutschen Wohnen. 40 bis 45 Prozent ihres Einkommens bringe sie für die Miete auf. Pro Monat verdiene sie 1.300 Euro netto. Da werde es schon mal eng.

Sie wohnt gerne hier, weil sie einen schönen Balkon hat und die Nachbarn nett sind. "Ich würde mich freuen, wenn ich weiß, ich lege mein Einkommen offen und bezahle dann nur maximal 30 Prozent davon. Das würde mir sehr helfen. Aber ich habe den Eindruck, dass meine Miete nur eingefroren wird. Das sind dann aber keine 30 Prozent. Hier werden die Menschen verarscht", sagt Jette.