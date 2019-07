rbb/J. Göbel Bild: Audio: Inforadio, 08.07.2019, Sebastian Schöbel

Probleme der Einzelhändler - Handelsverband lehnt autofreie Friedrichstraße ab

08.07.19 | 17:49 Uhr

Die Friedrichstraße in Mitte hat es nicht leicht: Läden machen zu, auch weil die Straße nicht gerade zum Flanieren und Verweilen einlädt. Der Bezirk will es mit einem autofreien Wochende im September probieren. Der Handel ist nicht überzeugt. Von Sebastian Schöbel



Die Friedrichstraße in Mitte war einmal eine über die Grenzen von Berlin hinaus bekannte Shopping-Meile. Luxus-Boutiquen, Edel-Cafés und in den (wenigen) Wohnungen das entsprechende Publikum. Doch inzwischen ist sie ein immer härteres Pflaster für den Einzelhandel: Immer wieder werden Läden dicht gemacht, zuletzt traf es sogar einen großen Mode-Konzern. Der Grund: Die Kunden blieben aus. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel von den Grünen ist überzeugt: Der dichte Verkehr auf der Friedrichstraße verdrängt die Menschen. "Es ist wirklich mehr Leben ohne Autos." Deswegen hat von Dassel am Montag im rbb angekündigt, die Friedrichstraße am ersten September-Wochenende für den Autoverkehr zu sperren. Eine dauerhafte Sperrung aber sei vorerst nicht in Sicht. "Das wollen wir mit den Anrainern organisieren, nicht gegen sie", sagte von Dassel.



Keine historisch gewachsene Flaniermeile

Doch das "Leben", das von Dassel auf die Friedrichstraße bringen will, ist schwer zu organisieren - weil in der Straße selbst ja kaum jemand wohnt. Nur durch die Einzelhändler und Gastronomen werden Menschen angelockt. Doch muss aus deren Sicht die Friedrichstraße dafür autofrei werden? "Nein, muss sie nicht", sagt Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. "Gute Einkaufsstraßen müssen keine Flaniermeilen sein." Zumal die Friedrichstraße das auch nie war, sagt Busch-Petersen. Und sie wird es wohl auch nicht mehr werden, weil sie auf ihre engen, historischen Dimensionen zurückgebaut wurde. Heißt in der Konsequenz: Enge Bürgersteige, keine Bäume, wenig Aufenthaltsqualität. Dazu kommt der Autoverkehr, von dem aber bisher auch keiner wisse, wohin er umgeleitet werden soll, so Busch-Petersen.



Wohin mit den Autos?

Wirklich konkret seien die Planungen für die Friedrichstraße aber ohnehin nicht, sagt Busch-Petersen, weil zum Beispiel auch Zukunft vieler umliegenden Straßen offen sei. Die Verkehrsberuhigung von Unter den Linden, die im Koalitionsvertrag angekündigt wurde, wurde bis heute nicht umgesetzt, während die Wilhelmstraße weiterhin für die britische Botschaft gesperrt ist und in der Leipziger Straße schon über eine neue Tram und dauerhaftes Tempo 30 nachgedacht wird. Ohne die Friedrichstraße drohe der Verkehrsinfarkt, sagt Busch-Petersen. "So kann ich vielleicht in Hildburghausen die Innenstadt gestalten, aber nicht in einer Millionenmetropole."

Die Mall of Berlin zieht Kunden ab

"Die Kaufleute sehen diese Entwicklung sehr skeptisch", so der Handelsverbandschef, daher fehle es auch ein einem gemeinsamen Haltung. Wirtschaftlich geholfen wäre der Friedrichstraße auch eher, wenn etwa die Verbindung zum Potsdamer Platz und der Mall of Berlin attraktiver wäre, so Busch-Petersen. Da bestehe nämlich derzeit eher Konkurrenz statt Zusammenspiel - was so nicht geplant gewesen sei. "Das ist sicherlich schwerer, als man es sich gedacht hat." Der Weg zwischen Mall of Berlin und Freidrichstraße habe sich als zu weit herausgestellt, die Abstimmung mit den Füßen habe nun das neuere Shopping-Angebot gewonnen.

Nun müsse eventuell das Angebot an Läden in der Friedirchstraße punktuell überdacht werden. Wobei es die Einzelhändler zurzeit auch anderswo schwer hätten, sagt Busch-Petersen, durch die Konkurrenz des Onlinehandels und den Druck zahlungskräftiger Gastronomen, die den Händlern Flächen streitig machten.



Autofreier Feldversuch im September

Eine Lösung könnte sein, die Friedrichstraße als Teil einer größeren, neuen Berliner Innenstadt zu denken, die sich dann auch gemeinsam vermarkten müsste. "Das würde sich wirklich lohnen", ist sich Nils Busch-Petersen sicher. "Vom Brandenburger Tor bis zum Königstor, das ließe sich gut vermarkten." Und wäre wohl auch günstiger als eine ganze Straße autofrei zu machen. Noch aber geht es in der Friedrichstraße weiter wie bisher. Pläne, Autos an einigen Sommerwochenenden zu verbannen, liegen nach Widerstand der Anrainer auf Eis. Der Bezirk will nun im September und im Dezember für einige Tage die Autos von der Friedrichstraße verbannen. Das bestätigte Bürgermeister von Dassel dem rbb am Montag. Angedacht ist außerdem, das in der Vorweihnachtszeit rund um den zweiten Advent die Straße autofrei bleibt, dann womöglich sogar länger als drei Tage

In beiden Testläufen sollen Erfahrungen gesammelt werden für mögliche weitergehende Lösungen in den kommenden Jahren. Wie von Dassel weiter ankündigte, steht voraussichtlich im Mai kommenden Jahres ein so genannter Verkehrsversuch an. Dabei soll dann genauer und "gerichtsfest" erhoben werden, was eine längere Sperrung der Friedrichstraße unter anderem im Hinblick auf Verkehrsströme und Unfallhäufigkeit bringen würde. Der für den 8. September geplante verkaufsoffene Sonntag wurde vom Verwaltungsgericht Berlin gerade erst untersagt. Dann wird man auf der Friedrichstraße zwar möglicherwesie flanieren können. Aber nicht einkaufen.