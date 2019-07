Der Mietvertrag der Galerie Lafayette in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte läuft demnächst aus - und selbst für das französische Luxuskaufhaus könnten die steigenden Mietpreise in der Hauptstadt zu einem Problem werden. Wie "Berliner Zeitung" und "Berliner Morgenpost" berichteten, werde über eine Schließung des Hauses oder einen Umzug nach Hamburg debattiert.

Eine Sprecherin des Lafayette dementierte gegenüber dem rbb die Berichte und betonte, dass es keine Pläne gebe, das Kaufhaus zu schließen oder nach Hamburg zu ziehen. Stattdessen soll es Vertragsverhandlungen mit dem Eigentümer Allianz geben. Zu den Details wollte sie sich aber nicht äußern.