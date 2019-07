Berliner Initiative will gegen eingeschweißte Werbepost klagen

In Millionen von Briefkästen landet regelmäßig die Werbebroschüre "Einkaufaktuell" der Post. Eine Initiative aus Berlin will nun gegen die in Plastikfolie eingeschweißte Publikation klagen. Ihre Kritik: Zu viel Abfall und keine Möglichkeit sich abzumelden.