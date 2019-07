Bild: chromorange

Instagram-Fotoshooting in Gedenkstätte - 20 Prozent auf Blusen im Holocaust-Mahnmal

04.07.19 | 16:27 Uhr

In den sozialen Medien finden Marken zielgerichtet ihre Kundschaft. Eine wichtige Rolle spielen sogenannte Influencer. Eine fiel nun durch ein Fotoshooting im Holocaust-Mahnmal auf. Wer urteilt auf Instagram und Co. eigentlich über Geschmack? Von Oliver Noffke

Eine junge Frau posiert in schicker Kleidung. Das Makeup ist perfekt, das Lächeln sitzt. Unter dem Bild steht ein Rabattcode. Wer ihn nutzt, erhält 20 Prozent auf irgendwas. Es könnte eines von unzähligen Bildern sein, die Instagram verstopfen. Stünde das Modell nicht zwischen den Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals. Die Frau, die das Bild gepostet hat, heißt Ebru Erol, 26 Jahre alt, aus München. Mehr als 333.000 Menschen folgen ihr. Von ihrem Instagram-Account hat Erol das Bild bereits gelöscht. Aber das Internet vergisst nicht, wie ein Twitter-Post des Satirikers und Künstlers Shahak Shapira zeigt.



Nun stellen sich mehrere Fragen. Muss man diese Frau kennen? Wer entscheidet, wann Influencer geschmacklos oder pietätlos handeln? Und: Wie kommt jemand auf die Idee, das Holocaust-Mahnmal für ein Fotoshooting zu nutzen?

Was junge Menschen kaufen, sehen sie vorher oftmals in sozialen Netzwerken

Frauen wie Stefanie Giesinger, Caroline Daur oder Leonie Hanne erreichen Millionen von Menschen. Sollten Sie diese Namen noch nie gehört haben, werden Ihre Kinder oder Enkel Ihnen gern mitteilen, dass diese Damen angeblich bis zu 10.000 Euro oder mehr erhalten, wenn sie sich für Instagram mit einem Produkt ablichten lassen.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat im April eine Studie veröffentlicht [bvdw.org], aus der sich ablesen lässt, wie wichtig Influencer mittlerweile für die Werbewirtschaft sind. Ein Viertel der Befragten hatte mindestens einmal täglich Kontakt zu Influencern auf Instagram, Youtube oder anderen Plattformen. Ein Fünftel gab an, Produkte gekauft zu haben, nachdem Influencer sie empfohlen hatten. Schaut man auf die entsprechenden Zahlen für 16- bis 24-Jährige, wird schnell deutlich: Influencer sind die Werbe-Superstars unserer Zeit. Fast die Hälfte der jungen Befragten (44 Prozent) gab an, mehrmals täglich Kontakt zu Inhalten von Influencern zu haben, weitere 27 Prozent zumindest täglich. In der Gruppe der Superkontakter gaben 43 Prozent an, aufgrund solcher Werbebeiträge Markenprodukte gekauft zu haben, weitere zehn Prozent sind sich nicht sicher. Generell störte sich keine Gruppe weniger an Werbeposts als die 16- bis 24-Jährigen.

Die Macht der Nische

Von den Schwergewichten der Branche scheint Ebru Erol auf den ersten Blick noch weit entfernt. Ob jemand Einfluss in den sozialen Netzwerken ausübt, entscheidet aber nicht allein die Zahl der Follower, sagt Benjamin Rüegg. Er ist Gründer des Berliner Start-ups Likeometer und erstellt Ranglisten, mit denen der Einfluss von Influencern greifbar gemacht werden soll. Dazu ordnet er Reichweiten, Zuwachsraten und die Antwortfreudigkeit der Accounts. "Mikro-Influencer sind fast wertvoller als Profile, die aussehen wie alle anderen", sagt Rüegg. "Wenn jemand strickt und dem folgen dann 4.000 Leute, die sich wirklich für dieses Thema interessieren, dann ist das auch für eine Marke aus dem Bereich besser." Erol hat in der segmentierten Öffentlichkeit des 21. Jahrhunderts ihre Nische gefunden. Zu den schicken und teuer aussehenden Kleidern, Blusen und Mänteln trägt sie modische Kopftücher. Sie spricht eine klar definierte Zielgruppe an, die in Deutschland von der Werbung oft ausgeblendet wird und die sie selbst ideal repräsentiert: jung, muslimisch, konservativ, modebewusst.

Rüegg sagt auch: "Es ist wichtig zu wissen, wo kommen die Follower eigentlich her? Sind eventuell welche gekauft?" Erols Profil scheint diesbezüglich erst einmal unverdächtig. Laut der Analyse-Website Socialblade hat sich die Zahl ihrer Follower in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich aufgebaut. Einzig Anfang Mai 2017 zeigt sich ein deutlicher Anstieg innerhalb eines Tages. Ihre Follower sind aber auch nicht inaktiv. Jedes Foto erhält Dutzende Kommentare und wird mit Tausenden Herzchen bedacht. In der Welt von Instagram ist Ebru Erol also kein Niemand. Man muss sie zwar nicht kennen, aber was sie schön findet, trägt oder interessiert, erreicht Hunderttausende. Wenn sie sich keine Gedanken macht, auch.

Wer entscheidet über Geschmack bei Werbung von Influencern?

Der gelöschte Post vom Holocaust-Mahnmal enthielt einen Rabattcode für den Onlineshop der türkischen Modemarke Modanisa. Obwohl Erol ihre Posts oft als Werbung ausweist oder kennzeichnungspflichtige Rabattaktionen anpreist, heißt das nicht unbedingt, dass zwischen ihr und Modanisa wirklich Geld fließt. rbb|24 hätte darüber gern mit dem Unternehmen gesprochen. Auch inwieweit Motive mit Influencern abgesprochen werden oder ob es einen Verhaltenskodex gibt, hat uns interessiert. Eine Anfrage blieb jedoch unbeantwortet.

Um irreführende Werbung zu verhindern, müssen Influencer werbliche Posts kennzeichnen. Die Landesmedienanstalten überprüfen das. Der Wohnort oder die Adresse im Impressum entscheiden, welche Anstalt zuständig ist. Gegen all diese Regeln hat Erol nicht verstoßen.

Instagram ließ auf Anfrage über eine Hamburger Presseagentur mitteilen, Posts von Influencern fielen unter die Gemeinschaftsregeln [instagram.com]. Die Facebook-Tochter prüfe nur die Inhalte der Anzeigen, die direkt bei ihm geschaltet werden. So lange sich niemand über Influencer konkret beschwert, tut das Unternehmen auch nichts.

Bleibt der Deutsche Werberat, das Selbstregulierungsorgan der deutschen Werbewirtschaft. Empfinden Verbraucher Werbung als anstößig, können sie sich an den Werberat wenden. Der arbeitet nach einem Kodex, in dem ethisch vertretbare Regeln zur Werbung für Zigaretten und Alkohol, Produkte für Kinder oder Diskriminierung von Minderheiten vorliegt. Der Werberat prüft auch Beschwerden über werbliche Inhalte von Influencern. In sozialen Netzwerken geschieht die Selbstregulierung meist viel schneller. User spiegeln kurz nach Veröffentlichung ihre Meinung zu den Beiträgen. Je nachvollziehbarer und größer die Kritik, umso wuchtiger der Shitstorm.



Wie konnte das passieren?

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas teilte auf Anfrage mit, dass Genehmigungen für Foto- oder Filmaufnahmen am Holocaust-Mahnmal nur erteilt werden, wenn ein Zusammenhang oder Kontext zur Gedenkstätte besteht - aber nicht für rein gewerbliche Zwecke. Im Fall von Influencerin Ebru Erol habe keine Anfrage vorgelegen, hieß es. Es ist also durchaus möglich, dass die 26-Jährige nicht einmal um die Bedeutung des Orts wusste, an dem sie sich befand. Die Redaktion hat mehrfach versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, um über die Umstände des Fotoshootings zu sprechen. Alle Anfragen blieben jedoch unbeantwortet. Stattdessen hat sie sich mittlerweile selbst Wort gemeldet. Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt sie: "Für mich ist es von Bedeutung jeden zu respektieren, egal welcher Herkunft oder Religion sie angehören. Deshalb ist es mir wichtig euch dies mitzuteilen und mich aufrichtig zu entschuldigen."



Doch sie schreibt auch: "Das Foto entstand nicht für Werbezwecke". Warum hat sie es dann trotzdem genau dafür genutzt, inklusive des Rabattcodes und als "Anzeige" gekennzeichnet?

Shahak Shapira hat bereits vor zwei Jahren mit seiner Kunstaktion "Yolocaust" thematisiert, wie sich Menschen in der Gedenkstätte benehmen. Dazu legte er am Holocaust-Mahnmal entstandene Selfies über Bilder der Leichenberge in den Konzentrationslagern. Lachende und posende Touristen an Gedenkorten sind seit Längerem ein Phänomen, nicht nur am Holocaust-Mahnmal, sondern auch in Ausschwitz und anderswo. Ebru Erol schreibt außerdem: "Ich hatte nur das getan, was sehr viele andere dort auch getan haben [...]." Aber entschuldigt das ein Mode-Shooting im Holocaust-Mahnmal?