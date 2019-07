Bild: bird.co

Interview | Bird-Chef Christian Geßner - "Obergrenzen für E-Scooter – das wird kommen"

11.07.19 | 06:11 Uhr

Bird ist weltweit einer der größten E-Scooter-Sharing-Anbieter – und will bald auch in Berlin starten. Ein Streitgespräch mit Deutschland-Chef Christian Geßner über den Beitrag von E-Scootern zur Verkehrswende - und Birds Strategie, die Stadt Berlin für sich einzunehmen.



rbb|24: Bird war acht Monate nach seiner Gründung eine Milliarde Dollar wert, schneller hat das kein Start up jemals zuvor geschafft. Wie fühlt sich das an, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das so schwindelerregend schnell wächst? Christian Geßner: Es erinnert mich an meine Zeit bei Airbnb. Natürlich war das Wachstum dort nicht ganz so schnell, aber auch sehr schnell. Ich hatte das Privileg, Airbnb zu gründen und aufzubauen in Lateinamerika als erster Mitarbeiter in der Region. Und es gibt viele Parallelen: Bei Airbnb war letztlich die regulatorische Frage eine große Frage. Und bei Bird kommt auch immer die Frage auf, ob es auch eine große regulatorische Hürde gibt in der E-Scooter-Sharing-Industrie. Was ich aus Erfahrung mit den Städten, mit denen ich sprechen konnte, sagen kann: Die Hürde ist gar nicht so groß. Unser Ziel ist es ja, den Autoverkehr zu reduzieren und genau das Ziel haben die meisten Städte weltweit auch.

Zur Person rbb Christian Geßner, ist seit 2018 Geschäftsführer der deutschen Depandance des US-amerikanischen E-Scooter-Anbieters Bird. Bird ist in 140 Städten weltweit aktiv und hat knapp eine Milliarde US-Dollar Risikokapital eingesammelt. Zuvor hat Geßner vier Jahre lang das Brasiliengeschäft von Airbnb geleitet.



Bird ist zwar der Vorreiter gewesen - aber in Berlin wurden sie nun von ihren Nachahmern überholt. Ihre Konkurrenten Lima, Voi, Tier und Circ haben ihre E-Scooter in Berlin schon seit drei Wochen auf der Straße. Bird noch nicht. Warum? Wir haben ganz klar entschieden, dass für uns Schnelligkeit nicht der Fokus ist, sondern Sicherheit und Qualität und wir haben speziell für den deutschen Markt entwickelte Scooter. Damit werden in Kürze starten. Sie waren vorher Manager bei Airbnb – einem Unternehmen, das nicht gerade beliebt ist beim Berliner Senat, denn Airbnb weigert sich, seine Nutzerdaten herauszugeben, obwohl das im Berliner Gesetz steht. Warum soll Bird ein besserer Partner für die Stadt sein? Es ist schwierig zu verallgemeinern. Bei Airbnb sei kurz erwähnt, dass die Regularien unterschiedlich sind von Land zu Land und von Stadt zu Stadt. Deswegen ist es da ganz schwierig zu sagen, wo will ein Unternehmer mal mehr Daten rausgeben oder vielleicht nicht. Bei Bird gilt: Die Städte sind unsere Partner Nummer eins. Deswegen haben wir uns überall, wo wir gestartet sind, immer darauf fokussiert, die Beziehung mit der Stadt aufzubauen. Das ist auch in Berlin unsere Vorgehensweise. Zum Beispiel habe ich Mitte vergangenen Jahres den Finanzvorstand der BVG getroffen und mit ihm vereinbart, dass wir in der BVG-App Yelbi dabei sein werden, wenn wir in Berlin starten. Städten, die wirklich ein Interesse haben, den Autoverkehr zu reduzieren und es probieren wollen mit E-Scootern, sagen wir, dass E-Scooter nicht das Allheilmittel sind. Aber wir sind überzeugt davon, dass es Teil der Lösung ist, um das Ökosystem wieder in Balance zu bringen.

In Paris sind E-Scooter-Nutzer befragt worden, welches Verkehrsmittel sie genutzt hätten, wenn sie nicht E-Scooter gefahren wären. Nur acht Prozent haben geantwortet, sie wären sonst Taxi oder Auto gefahren - der Rest wäre gelaufen, hätte das Fahrrad oder den ÖPNV genommen. Der Beitrag von E-Scootern, Autos zu ersetzen, scheint also bislang sehr klein zu sein. Wir sind im Juli letzten Jahres in Paris gestartet, unserem größten Markt außerhalb der USA, und haben dann im November eine Umfrage in Kooperation mit einem französischen Institut gestartet. Dabei kam heraus, dass mehr als 40 Prozent der Bevölkerung in Paris bereits E-Scooter genutzt hatten und 70 Prozent davon geantwortet haben, dass sie ihr Auto weniger nutzen, seitdem E-Scooter zur Verfügung stehen. Es kann natürlich immer sein, dass ich an unterschiedliche Aussagen komme, auch je nachdem, wen ich frage. Aber der wichtige Punkt ist, dass wir mit den Städten, basierend auf harten Fakten, zeigen können, dass es letztlich um die letzte Meile geht - in Kombination mit dem ÖPNV für Pendler, oder für Menschen, die komplett aufs Auto verzichten können. Wenn ein Pendler jeden Morgen und jeden Abend 15 Minuten einen E-Scooter von Bird fährt, um zur S-Bahn-Station zu kommen, zahlt er bei 20 Arbeitstagen 140 Euro – jeden Monat. Wer zahlt denn wirklich so viel Geld? Das ist jetzt diese Anfangs-Preisstrategie. Und warum fangen alle mit einem Euro Startpreis an, und mit 15 Cent die Minute? Weil sich unser Gründer Travis VanderZanden wahrscheinlich irgendwann Abends bei einer Pizza gedacht hat, ich muss jetzt irgendeine Preisfestsetzung machen. Seitdem machen es halt alle anderen auch so. Künftig wollen wir nicht nur traditionelles E-Scooter-Sharing anbieten, sondern auch zum Beispiel Bird rental. Das bedeutet, dass wir in ausgewählten Städten auch monatliche Mieten anbieten und dahin geht dann die Reise. Mit seinem Angebot "Bird rental" will Bird E-Scooter monatlich verleihen. Laut Homepage wird der Service bald in San Francisco und Barcelona gestartet - also in 2 von 140 Städten, in denen Bird aktiv ist. In Barcelona soll der Preis 34,99 Euro pro Monat betragen.

In anderen europäischen Großstädten nahm die Zahl der E-Scooter überhand, es gab viele Beschweren und auch zahlreiche Unfälle. Wien und Madrid haben die Zahl der E-Scooter daraufhin reguliert. Gehen Sie davon aus, dass es in Berlin ähnlich laufen wird? Wien hat nicht reagiert, sondern auf einer Bike-Sharing-Regulierung aufgebaut, bei der sie sich selber auferlegt haben, dass es 1500 Fahrräder pro Anbieter gibt. Diese Anzahl pro Anbieter haben sie als Basis für E-Scooter genommen. Welche Art von Regulierung wäre denn ihrer Ansicht nach die sinnvollste? Da gibt es verschiedene Szenarien: Es macht Sinn, zum Beispiel 10.000 Scooter als Gesamtgrenze zu haben, aber nur mit zwei oder drei Anbietern. Wenn es wie heute sechs oder acht Anbieter gibt, drängen alle in die Innenstadt, denn wirtschaftlich gesehen kann keiner überleben, der nicht in der Innenstadt ist. Wenn man aber zwei, drei Anbieter hat, die sich die 10.000 Scooter aufteilen, kann man auch in die Breite gehen und die gesamte Stadt abdecken. Was sicherlich im Interesse von allen ist, weil man die Scooter ja der gesamten Bevölkerung anbieten möchte - gerade auch in den Bereichen, wo vielleicht der ÖPNV nicht so stark vernetzt ist. Wenn Berlin auch eine Obergrenze einführen würde und ihnen vorschreiben würde, dass sie auch in die Außenbezirke gehen müssten – würden sie das akzeptieren? Ja, ganz klar. All diese Täler muss man durchschreiten: die Obergrenzen, die Anzahl der Anbieter - das wird alles kommen. Es geht für die Städte darum, das Potenzial zu erkennen: ab dem Punkt werden dann Türen geöffnet hinsichtlich Kooperationen direkt mit der Stadt und direkt mit dem ÖPNV. Dahin geht die Reise. All die schwierigen Dinge, die bis dahin gelöst werden müssen, da machen wir uns keine Illusionen, die liegen auf dem Tisch. Und da müssen wir eine Lösung für finden. Das Interview führte rbb|24-Redakteur Robin Avram