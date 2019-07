dpa/ Guenther Audio: rbb|24 | 17.07.2019 | Interview mit Markus Grabka | Bild: dpa/ Guenther

Interview | DIW-"Mietkaufmodell" - So könnte der Staat Hunderttausende zu Eigentümern machen

18.07.19 | 06:12 Uhr

Den Wohnungskauf können sich in Berlin nur die wenigsten leisten. Der Berliner Forscher Markus Grabka schlägt nun ein staatlich gefördertes "Mietkaufmodell" für Familien vor. Im Interview erläutert er, wie damit 500.000 Familien ins Eigentum gebracht werden könnten.



rbb|24: Herr Grabka, Sie schlagen vor, dass der Staat künftig einkommensschwache Familien mit einem "Mietkaufmodell" zu Wohnungseigentümern machen sollte. Wie genau soll das funktionieren? Markus Grabka: Die Kernidee ist, dass der Staat erst einmal in Vorleistung geht und europaweit idealerweise den Bau von Eigentumswohnungen ausschreibt. Und hier ist dann der Clou, dass der Staat derzeit sich ja faktisch zu Null-Prozent-Zinsen verschulden kann und dieser Zinsvorteil wird dann an die Käufer weitergereicht. Das würde bedeuten, dass man insbesondere Familien mit einem Haushaltsvorstand bis zu einem Alter von 40 Jahren, die über keinerlei Eigenkapital verfügen, die Möglichkeit gibt, diese neu geschaffenen Immobilien zu kaufen - und zwar über einen sogenannten Mietkauf. Das heißt, dieser Kaufpreis wird dann über eine Rückzahlung zum Beispiel auf 25 Jahre oder 30 Jahre gestreckt, was in etwa den Mietzahlungen von normalen Mietwohnungen heute in Großstädten entspricht.

Zur Person Detlef Guethenke Dr. Markus Grabka, forscht beim DIW Berlin primär zu Einkommens- und Vermögensverteilung. Seine frisch erschienene Studie zum "Mietkaufmodell" kann hier abgerufen werden.

Insbesondere in Berlin können sich große Teile der Bevölkerung den Kauf einer Wohnung nicht mehr leisten. Wäre Ihr Modell dann auch für Berlin anwendbar? Ja, definitiv. Das Kernproblem von denjenigen, die die gerne eine Immobilie erwerben wollen, ist das fehlende Eigenkapital. Wenn Sie den Kauf über eine Bank finanzieren wollen, erfordert das ein Eigenkapital von etwa 20 oder 30 Prozent. Bei einer Immobilie in der Größenordnung von 400.000 Euro - das ist in Berlin durchaus eine gängige Größe - sind das mehr als 80.000 oder 90.000 Euro. Und leider ist es so, dass viele Menschen in Deutschland schlichtweg nicht über ein solches Eigenkapital verfügen. In ihrem Rechenbeispiel kostet eine 100-Quadratmeter-Wohnung mit Nebenkosten 210.000 Euro. In Berlin kostete so eine Neubauwohnung zuletzt aber rund zweieinhalb Mal so viel - laut Gutachterausschuss im Schnitt rund 570.000 Euro. Ist Ihr Modell also doch eher nur geeignet für Städte in der Uckermark oder in Elbe-Elster? Nein, definitiv nicht. Ich habe mich vorab intensiv informiert und mich vom Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen beraten lassen. Dort gibt es einen Bericht über Neubaukosten von landeseigenen Wohnungsunternehmen, und die kalkulieren dort mit Herstellungskosten von 2.000 Euro pro Quadratmeter. Das heißt: Es ist natürlich weiterhin möglich, auch in Berlin zu solchen Kosten Immobilien neu zu bauen - bloß für einen privaten Investor ist es natürlich wesentlich attraktiver, im hochpreisigen Segment eine Immobilie anzubieten, denn damit kann man schlicht und einfach höhere Renditen erzielen.

Im Klartext: Das "Mietkaufmodell" wäre in Berlin nur möglich bei günstigen Wohnungen, die durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften errichtet werden? Ja, das wären letztendlich natürlich auch diejenigen, die nach unserem Modell für die Organisation und Durchführung eines solchen staatlichen Mietkaufmodells dann auch verantwortlich wären. Diese Gesellschaften sind in der Lage, zu solchen Herstellungskosten von etwa 2.000 Euro tatsächlich auch Immobilien in Berlin anzubieten. Das Kernproblem sind eher die fehlenden Grundstücke in Innenstadtlagen. Und da setzen wir darauf, dass der Bund vor allen Dingen weiterhin eigene Grundstücke hat, die dann in Form von Erbpacht an die potenziellen Interessenten vergeben werden. In Berlin errichten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bislang nur Mietwohnungen. Es wäre ein Paradigmenwechsel, wenn sie künftig auch Eigentumswohnungen errichten. Ich würde schlicht und einfach vorschlagen: Das eine tun und das andere nicht lassen. Natürlich können die Wohnungsbaugesellschaften weiterhin das machen, was sie bislang in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Aber der aktuelle Immobilienmarkt erfordert ein neues Denken - deshalb sollte man über ein Mietkaufmodell einfach mal nachdenken. Es würde für 500.000 Eigentumswohnungen so viel kosten wie das Baukindergeld, das derzeit in einer Größenordnung von 10 Milliarden Euro eingesetzt wird - leider aber kein wirklich effizientes Mittel ist.

Stellen Sie sich vor, die linke Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher lädt sie ein, um über ihr Modell zu diskutieren. Wie würden sie näher bringen, dass Kaufen besser ist als Mieten? Der Eigentums-Erwerb ist mit diversen Vorteilen verbunden und vor allen Dingen gerade eine Linken-Politikerin sollte da sehr aufmerksam werden - weil wir in Deutschland ein großes Problem im Hinblick auf Vermögensungleichheit haben. Wir haben im internationalen Vergleich ein ausgesprochen hohes Maß von Vermögenskonzentration. Ein Schlüssel, diese Ungleichheit zu reduzieren, ist auch der private Immobilienbesitz. Wir schlagen vor, dass man das zielgenau auf Familien fokussiert, die über kein Eigenkapital verfügen, damit auch sie Vermögen aufbauen können. Das würde langfristig auch das Problem der Altersarmut reduzieren. Haben Sie denn schon Rückmeldung bekommen aus der Berliner Landespolitik? So schnell geht das natürlich nicht - dass man heute eine solche Studie veröffentlicht, und dann sofort die Telefone klingeln. Wir haben ja auch Urlaubszeit. Aber vor dem Hintergrund der sehr rigiden Maßnahmen, die die Berliner Regierung eingeführt hat - man zieht ja offenbar auch Enteignungen in Erwägung - sollte man auch über Modelle nachdenken, die nicht an den Symptomen ansetzen, sondern tatsächlich versuchen, die Ursachen zu beseitigen. Dazu gehört unser Modell. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Robin Avram, rbb|24. Es handelt sich um eine gekürzte und redigierte Fassung. Das komplette Interview können Sie mit einem Klick auf den Playbutton oben im Artikelbild hören.