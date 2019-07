Stephan von Dassel: Nicht ganz so. Erst einmal bin ich froh über diese Daten-Recherche, denn sie bestätigt ja noch mal unseren Eindruck, dass Mitte da wieder eine ganz herausgehobene Position hat. Und wir müssen wirklich sagen: An vielen Plätzen unseres Bezirks sind es einfach zu viele E-Roller.

rbb|24: Herr von Dassel, eine rbb|24-Datenanalyse hat gezeigt, dass in Ihrem Bezirk in der vergangenen Woche schon 2.200 Leih-Tretroller angeboten worden sind. Freuen Sie sich ebenso wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer über diese "echte zusätzliche Alternative zum Auto"?

Bislang sind vier Scooter-Verleiher in Berlin aktiv, sie alle verfügen über viel Risikokapital. Zwei weitere Anbieter haben schon angekündigt, bald in Berlin starten zu wollen – und werden sich wohl auch auf die Stadtmitte konzentrieren. Fürchten Sie eine Überflutung ihres Bezirks?

Was für Erfahrungen haben denn ihre Ordnungsamts-Mitarbeiter bislang mit E-Scootern gemacht – halten sich die Nutzer an die Regeln?

Tausende Leih-E-Scooter sind bereits in Berlin unterwegs - das zeigt eine rbb-Datenanalyse. Die Anbieter beteuern, einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. Doch sie stellen ihre Roller bisher fast nur in der Innenstadt auf. Von Robin Avram und Götz Gringmuth-Dallmer

Die grün geführte Verkehrsverwaltung teilte uns als Reaktion auf unsere Recherche mit: "Wir behalten die Situation sehr genau im Blick - gegebenenfalls werden weitere Maßnahmen geprüft." Ist das die richtige Strategie ihrer Parteifreundin Regine Günther?

Ich kann natürlich erst mal verstehen, dass das nicht das allerwichtigste Thema für die Gesamtstadt ist, weil es sich natürlich auf kleine Teile der Innenstadt konzentriert. Aber wir haben insgesamt als Bezirke gesagt: Nur Beobachten und Abwarten reicht nicht. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen - und die müssen den Anbietern natürlich auch vermittelt werden, damit sie hier nicht einfach unsere Straßen fluten. Und eine klare Ansage, was hier gewünscht und erlaubt ist und was nicht, wäre sicherlich hilfreich.

Der Linken-Verkehrsexperte Kristian Ronneburg schlägt vor, das Berliner Straßengesetz zu ändern und die Zahl der E-Scooter per Ausschreibung zu begrenzen. Dann könnte den Anbietern auch vorgeschrieben werden, weniger in der Stadtmitte und mehr in den Außenbezirken zu agieren. Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Das finde ich einen guten Vorschlag. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die E-Scooter denn auch wirklich die ideale Ergänzung sind, um den zwei Kilometer langen Nachhauseweg bewältigen zu können, wenn der Bus eben nicht genau vor der Haustür hält. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit, um den Anbietern zu sagen: Wenn ihr hier schon unsere Innenstadt kostenlos nutzt, dann müsst ihr aber auch die Außenstadt besser anbinden. Ich finde, das gilt für die Leih-Fahrräder genauso. Für mich gilt das auch für die Sightseeing-Touristenbusse. Das Land Berlin muss Ausschreibungen machen und dann einen oder maximal zwei Anbieter nehmen - dann den wirtschaftlich günstigsten - und die Ausschreibung muss immer Konzepte beinhalten, die der ganzen Stadt guttun.