Schon lange gab es nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin wie in diesem Jahr – allerdings negative Aufmerksamkeit: Das Partnerland Malaysia stand in der Kritik, weil sich dessen Premierminister immer wieder antisemitisch geäußert hatte und in dem Land auf Homosexualität Folterstrafen drohen. Nun zieht die Politik daraus Konsequenzen: "Zukünftig müssen alle Partnerland-Bewerber ab dem Jahr 2022 einen Code of Conduct für Geschäftspartner der Messe Berlin unterzeichnen", erklärte Svenja Fritz, die Sprecherin von Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), am Montag auf Anfrage von rbb|24. Zuvor hatte die "taz" darüber berichtet.