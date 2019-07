Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt einen vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung noch vor dem Jahr 2038 nicht mehr aus. "Ich glaube, es ist möglich", sagte Woidke am Dienstag in Potsdam.



Voraussetzung sei jedoch, dass es neben dem bis 2022 geplanten Atomausstieg gelinge, das deutsche Energieversorgungssystem in kurzer Zeit umzubauen. Dazu müssten mehr dezentrale Lösungen zur Nutzung erneuerbarer Energien entwickelt werden. Die Kohlekommission der Bundesregierung hatte zum Klimaschutz einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 empfohlen.