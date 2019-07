dpa-Symbolbild/Patrick Seeger Bild: Audio: Inforadio | 15.07.2019 | Nachrichten

Bertelsmann-Stiftung - Experten fordern Schließung kleiner Krankenhäuser

15.07.19 | 12:19 Uhr

Krankenhäuser können ein Gesundheitsrisiko sein, wenn nicht die richtigen Fachärzte da sind. Deswegen plädieren Gesundheitsexperten nun in einer Studie dafür, kleine Hospitale zugunsten großer Spezialzentren zu schließen. Was hieße das für die Region?



Gesundheitsexperten haben am Montag dafür plädiert, jedes zweite Krankenhaus in Deutschland zu schließen. In einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung heißt es, auf diese Weise könnten die Patienten deutlich besser versorgt werden. Viele kleine Kliniken hätten oft nicht die nötige Ausstattung und Erfahrung, um lebensbedrohliche Notfälle zu behandeln - wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte.

"Nur Kliniken mit größeren Fachabteilungen und mehr Patienten haben genügend Erfahrung für eine sichere Behandlung", schreiben die Wissenschaftler des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich verhindern, wenn Ärzte und Pflegepersonal sowie Geräte in weniger Krankenhäusern gebündelt wären. Nur in ausreichend großen Kliniken könnten Facharztstellen rund um die Uhr besetzt werden, heißt es in der Studie weiter. Die Qualität der Notfallversorgung und planbarer Operationen lasse sich so verbessern. Zudem könne der Mangel an Pflegekräften gemindert werden. Konkret plädieren die Autoren der Studie dafür, die Zahl der Kliniken in Deutschland von derzeit knapp 1.400 auf unter 600 zu verringern. Die verbleibenden Häuser könnten dann mehr Personal und eine bessere Ausstattung erhalten.

Berliner und Brandenburger Krankenhäuser unterstützen die Studie

Unterstützung kommt von der Pflegedirektorin der Berliner Charité. "Wenn man in die Länder schaut, wo das praktiziert wird, dann ist die Konzentration von Krankenhäusern sicherlich eines der Dinge, die man initiieren sollte", sagte Judith Heepe dem rbb. Allerdings dürfe man die Krankenhäuser nicht "blind schließen", um keine Nachteile für die Patienten entstehen zu lassen. Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), einer der größten Gesundheitsdienstleister in Brandenburg, sieht hingegen keinen akuten Handlungsbedarf für das Land. Allerdings müsse es "natürlich für schwere, hochspezialisierte Erkrankungen eine Zentralisierung geben", sagte die Geschäftsführerin der GLG Eberwalde, Steffi Miroslau, dem rbb. "Da gibt es keine zweite Meinung."



Brandenburg hat sieben solcher Zentren für Krebserkrankungen und weitere 56 Krankenhäuser.

Brandenburg sieht sich gut aufgestellt

Brandenburgs Gesundheits-Staatssekretär Andreas Büttner wies auf rbb-Anfrage allerdings zurück, dass die Studie für Brandenburg zutreffe, da sie nicht die Bedingungen im Land berücksichtige. "Wir haben bereits in den Neunziger Jahren den Strukturwandel in den Krankenhäusern durchgeführt", sagte Büttner. Das Land konzentriere sich derzeit darauf, die Standorte zukunftsfest zu machen und wolle sie zu ambulant-stationären Zentren umbauen, damit die Bevölkerung auch künftig wohnortnah und hoher Qualität die Versorgung habe.

"Für viele Bürger ein Stück Heimat"

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisiert die Studie hingegen heftig. "Wer vorschlägt, von ca. 1600 Akut-Krankenhäusern 1.000 platt zu machen und die verbleibenden 600 Kliniken zu Großkliniken auszubauen, propagiert die Zerstörung von sozialer Infrastruktur in einem geradezu abenteuerlichen Ausmaß", sagte DKG-Präsident Gerald Gaß laut einer Mitteilung vom Montag. Solche Vorschläge seien das exakte Gegenteil dessen, was die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" für die ländlichen Räume gefordert habe. Die Kommission wurde Mitte 2018 von der Bundesregierung eingesetzt.



Die Krankenhausgesellschaft widerspricht auch der Einschätzung der Studie, wonach durch ein Zusammenziehen von Kliniken und eine Bündelung von Ärzten, Pflegepersonal und medizinischen Geräten eine qualitativ bessere Versorgung erreicht werden könnte. Das sei "absolut unbelegt", so Gaß. Die Qualität der Versorgung in den Kliniken werde seit Jahren gemessen und mit wenigen Ausnahmen werde jedes Jahr allen beteiligten Kliniken ein hohes Niveau bestätigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, kleinere Kliniken auf dem Lande zu erhalten. Sie seien "für viele Bürger ein Stück Heimat". Gerade in gesundheitlichen Notlagen brauche es eine schnell erreichbare Versorgung. In der Studie heißt es dagegen, die schnelle Erreichbarkeit eines kleinen Krankenhauses sei nur ein vermeintlicher Vorteil. Wenn dort kein Facharzt verfügbar sei, habe die Klinik einen gravierenden Qualitätsnachteil.

Sendung: Inforadio, 15.07.2019, 10.00 Uhr