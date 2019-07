Die Verantwortlichen der insolventen Backkette "Lila Bäcker" aus Pasewalk wollen ihre Insolvenzpläne bis Anfang September umsetzen und dafür eine Bürgschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Anspruch nehmen. Verhandlungen mit Großvermietern für die Filialen seien konstruktiv verlaufen und Absatzziele übertroffen worden, sagte der Insolvenzverwalter Torsten Martini am Dienstag in Berlin. Daher hätten 270 statt der geplanten 252 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg erhalten werden können. Die "Personalanpassungen" seien damit abgeschlossen, sagte Martini.

Die Firma hatte Anfang 2019 Insolvenz angemeldet, damals noch mit etwa 2.500 Mitarbeitern. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern war die Kette mit etwa 400 Filialen vertreten. Über mehrere Etappen war rund ein Drittel dieser Filialen sowie Produktionen in Gägelow bei Wismar und Dahlewitz bei Berlin aufgegeben worden. In Brandenburg verloren 270 Menschen ihren Job bei "Lila Bäcker", das Gros der betroffenen Stellen im Gesamtunternehmen. Momentan seien noch 2.180 Angestellte für die Kette, die auch als "Unser Heimatbäcker" firmiert, tätig. Rund 100 neue Mitarbeiter würden gesucht.