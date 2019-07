Die älteste der denkmalgeschützten Litfaßsäulen sei vermutlich eine um 1900 aufgestellte Blechsäule am Hackeschen Markt. Die jüngste datiere von 1987 und gehöre als historisierender Nachbau zur Ausstattung des zeitgleich errichteten Nikolaiviertels in Berlin-Mitte.

Berlins Landesdenkmalamt hat 24 der insgesamt 2.548 Litfaßsäulen in der Stadt unter Denkmalschutz gestellt. Sie bleiben als Zeugnisse der Berliner Stadtgeschichte an Ort und Stelle erhalten, erklärte Landeskonservator Christoph Rauhut am Montag.

Verteilt über das Berliner Stadtgebiet stehen nach Angaben des Landesdenkmalamtes sechs der denkmalgeschützten Litfaßsäulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, fünf in Kreuzberg-Friedrichshain, vier in Mitte, jeweils drei in Pankow und Reinickendorf, zwei in Steglitz-Zehlendorf und eine in Treptow-Köpenick. Sie seien Teil von Denkmalbereichen, etwa Siedlungen und Wohnprojekten wie an der Karl-Marx-Allee oder der Reichsbanksiedlung Schmargendorf, oder Gartendenkmalen wie dem Mexikoplatz, wie es heißt.