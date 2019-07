Das große Geld bringt ein Grundstück in Kleinmachnow

Kleinmachnow ist Brandenburgs Zehlendorf - immobilienpreismäßig betrachtet. Eine Auswertung der Grundstücksmarktdaten ergab, dass in dem kleinen Ort am Berliner Stadtrand die Grundstücke teurer sind als in Potsdam.