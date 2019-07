Michael Müller: Dass das erst einmal eine richtige Forderung ist, aber das eine das andere nicht ausschließen muss. Ich freue mich darüber, dass wir überhaupt jetzt diese Debatte führen über die Verkehrs- und Umweltpolitik. Da spielt ein attraktives Angebot für die BVG natürlich eine entscheidende Rolle. Und richtig ist - das habe ich auch von Anfang an immer betont - es ist ein schrittweises Ziel, das verfolgt werden muss in Einklang mit einem attraktiven Angebot. Busse und Bahnen müssen die entsprechenden Kapazitäten auch erbringen können. Wir brauchen neue Strecken, müssen investieren. Aber parallel dazu muss man natürlich auch über ein attraktives finanzielles Angebot nachdenken und über günstige Ticketpreise, damit die Leute dann auch wirklich umsteigen.

rbb: Ein Bus- und Bahnticket für 365 Euro im Jahr - also für einen Euro am Tag. Das gibt's schon in Wien und künftig auch in Berlin - wenn es nach dem Regierenden Bürgermeister geht. Herr Müller, ein häufig gehörtes Argument gegen ihren Vorschlag lautet: der ÖPNV muss attraktiver werden durch bessere Anbindung, mehr Züge, höhere Sicherheit Sauberkeit. Das schaffe man nicht, indem man die Fahrpreise senkt. Was antworten Sie?

Wenn man den Preis für die Umweltkarte von heute 761 Euro auf 365 quasi halbiert, dann bedeutet das durchgerechnet Mindereinnahmen von 100 Millionen Euro jährlich für die BVG. Wer zahlt das?

Im Moment zahlt das Land Berlin schon über 700 Millionen Euro für unser Nahverkehrsangebot - das darf man nicht vergessen. Es gibt ja mehrere Stellschrauben, wie man so eine weitere finanzielle Belastung ausgleichen könnte. Wenn mehr Leute umsteigen aufgrund des günstigen Ticketpreises, hat man auch mehr Einnahmen.

Dann wird ja auch diskutiert, ob nicht der Bund sich auch beteiligen muss an Nahverkehrskosten. In Bonn zum Beispiel gibt es mit Unterstützung der Bundesregierung auch ein 365 Euro-Ticket, weil man eben schon sagt, man will das Austesten, ob wir nicht in den Ballungsräumen im Sinne einer besseren Umweltpolitik zur gemeinsamen Finanzierung kommen müssen - zum Beispiel auch über die Umlage der CO2-Steuer. Es gibt also mehrere Komponenten, die man dann berücksichtigen muss. Es ist nicht so, dass die Mehrkosten eins zu eins dann auch im Berliner Landeshaushalt landen würden.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg fürchtet, dass das 365 Euro-Ticket in Berlin zulasten seiner Verkehrsbetriebe in Brandenburg geht. Die Unternehmen wollen nämlich eigentlich, dass die Tarife angehoben werden. Machen Sie dem VBB einen Strich durch die Rechnung?

Auch da muss man wieder genauer hingucken. In Wien zum Beispiel war es ja so, dass diejenigen belohnt wurden, die ein Abo genommen haben. Eben diese günstige 365- Euro Karte. Und das diejenigen etwas mehr zahlen mussten, die vielleicht zwei-, dreimal im Jahr fahren oder als Touristen in die Stadt kommen. Es ist möglich, Ticketpreise zu erhöhen - aber dennoch die zu belohnen, die wirklich viel mit der BVG fahren, darauf angewiesen sind oder umsteigen wollen vom Auto.

Zum Zweiten ist es doch ganz klar, dass wir uns mit Brandenburg abstimmen müssen und werden. Das haben wir immer so gemacht. Wir haben ja zum Beispiel auch schon ein 365 Euro Azubi-Ticket, das war ein ausdrücklicher Wunsch auch aus Brandenburg. Es ist doch klar: Der VBB ist uns sehr wichtig. Wir machen eine gemeinsame Landesplanung, wir wollen auch eine gemeinsame Verkehrspolitik. Aber es muss auch erlaubt sein, aus Berlin mal einen Anstoß zu geben.