Mehr als zwei Dutzend Leute sitzen um einen langen Tisch herum und diskutieren über das größte Stadtentwicklungsprojekt Berlins: den neuen Siemens-Campus, der hier gleich um die Ecke entstehen soll. Überall liegen Kartenausdrucke, ein Beamer wirft Notizen an die Wand.

Das Stadtteilbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer ist bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung gut. Die Linken-Politikerin hat an diesem Dienstagabend zu der von ihr unterstützten "Planungswerkstatt Siemensstadt" eingeladen, es ist bereits das vierte Treffen der Gruppe.

"Wichtig ist, dass die Anwohner von Anfang an einbezogen werden, wenn sich ihr Kiez verändert," sagt Helin Evrim Sommer, "dass sie in den Prozess einbezogen werden und auch mitgestalten können." Die Planungswerkstatt soll den Bürgerwillen in das Großprojekt Siemens-Campus hineintragen. Unter den Teilnehmern sind Berliner Bürgerbeteiligungsveteranen, die schon ums Tempelhofer Feld gekämpft haben, aber auch Anwohner, die zum ersten Mal politisch aktiv werden. "Diese Menschen wohnen dort, immer noch", so Sommer, "und die müssen das Gebiet auch annehmen."

6.000 Siemens-Mitarbeiter in Berlin von Abspaltung betroffen

Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Siemens in Berlin

Denn Ängste gibt es in Verbindungen mit den Siemens-Plänen durchaus, das wird bei diesem Treffen deutlich. Angst vor jahrelangem Bau-Chaos und Verzögerungen, Angst vor dem Verkehrskollaps. Vor allem aber Angst vor Verdrängung - außerhalb und innerhalb von Siemens. Einige Anwohner fürchten die Gentrifizierung der Siemensstadt durch hochpreisige neue Siemens-Wohnungen und einkommensstarke Nachbarn. Die Siemensianer, vor allem in den alteingesessenen Unternehmensteilen wie der Gasturbinenfertigung, haben Angst, dass für sie auf dem topmodernen Campus mit all seinen Start-ups, Forschungslaboren und Innovationsschmieden kein Platz mehr sein wird.

Der Google-Konzern ist mit seinem Campus in Kreuzberg an ganz ähnlichen Bedenken krachend gescheitert. Droht Siemens das Gleiche in Spandau?

Nicht unbedingt, sagt Hans-Ulrich Riedel, Fraktionsgeschäftsführer der Linken in der Bezirksverordnetenversammlung. "Erstens halte ich Siemens für wesentlich intelligenter", sagt der gelernte Architekt und Stadtplaner. "Und zweitens ist es tatsächlich auch so, dass eine ganze Reihe von Menschen hier Hoffnung in dieses Projekt setzen. Deswegen müssen wir - genauso wie Siemens - verantwortungsvoll damit umgehen und nicht einfach auf Konfrontation setzen."

Doch was, wenn es doch zum Konflikt kommt? "Wenn wir das Gefühl haben, über den Tisch gezogen zu werden, können wir auch lauter werden."