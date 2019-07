Bild: dpa

Test an Berliner Hochhäusern - Post erstellt Scans großer Briefkastenanlagen

17.07.19 | 06:15 Uhr

Postmitarbeiter erstellen derzeit digitale Abbilder von Briefkastenanlagen in Berlin, insbesondere von Hochhäusern mit mehr als 20 Parteien. Das Unternehmen will so die Sortierung von Briefen feintunen. Von Oliver Noffke



Die Deutsche Post erstellt derzeit digitale Abbildungen von besonders großen und zentralen Briefkastenanlagen von Hochhäusern oder Wohnanlagen.



Das Unternehmen will so die Arbeit der Briefträger vereinfachen und "versehentliche Fehlzustellungen" reduzieren, heißt es in einem Faltblatt, das den Bewohnern der betroffenen Häuser zugestellt wurde. Das Verfahren werde etwa an den Hochhäusern an der Leipziger Straße, auf der Fischerinsel oder im Regierungsviertel getestet.

"Die Zusteller fotografieren da nichts, sondern erfassen die Struktur der Briefkastenanlagen mit ihrem Handscanner mittels sogenannter OCR-Scannung", teilte Anke Blenn, Sprecherin der Deutschen Post, auf Anfrage von rbb|24 mit. Dabei handelt es sich um ein optisches Verfahren, mit dem Oberflächen erkannt werden. "Aufgenommen wird die Beschriftung, Adresse und Position des Briefkastens innerhalb der Anlage", sagte sie.



Post sieht keine Notwendigkeit für Genehmigungen

Mit den Daten sollen Zuverlässigkeit von Sortierprogrammen in den Briefzentren verbessert werden. "Solange der Stammzusteller die Briefe bringt, ist das weniger das Problem", sagte Blenn zu sogenannten Fehlzustellungen. Müsse aber jemand einspringen, sei die Zustellung in Hochhäusern schwieriger. "Gibt es mehrere Müller und da steht kein Vorname am Briefkasten, dürfte der Briefträger die Sendung dann eigentlich gar nicht auf Verdacht zustellen." Hausbewohner, die nicht möchten, dass die Post Daten speichert, müssen schriftlich Widerspruch einlegen. "Wir sind laut Datenschutzgrundverordnung nicht dazu verpflichtet, eine Genehmigung oder explizite Zustimmung des Briefkasteninhabers einzuholen, weil es nicht um personengebundene Daten an sich geht", so die Sprecherin. Ende August soll dieser Feldtest abgeschlossen sein. Werde festgestellt, das sich durch diese Methode Zustellungsfehler reduzieren lassen, werde das Scannen eventuell ausgeweitet.