Alfred Neumann Berlin Dienstag, 23.07.2019 | 19:23 Uhr

Unter Geisel wurde die Erneuerung des Fuhrparks der U-Bahn in die Wege geleitet und immerhin der zaghafte Ausbau der Straßenbahn in Angriff genommen. Hat aber nichts genutzt, er musste den Stuhl leider räumen. Die Studie hatte er aber in der Tat in Auftrag gegeben, allerdings 2015.