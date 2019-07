Das rbb-Fernsehen zeigt "Proschim - das letzte Dorf" am Samstag um 17:25 Uhr

Der Tagebau Kausche ist noch 500 Meter von Proschim entfernt: Ob er sich das Lausitzdorf einverleibt, ist immer noch nicht klar. Filmemacherin Ulrike Steinbach hat die Proschimer gefragt, wie es sich so lebt am Rande des Abgrunds - und deutliche Antworten erhalten.

rbb|24: Frau Steinbach, Sie haben einen Film gedreht über das Dorf Proschim in der Niederlausitz. Der Kohleausstieg ist doch vom Tisch, warum jetzt noch ein Film?

Ulrike Steinbach: Obwohl der Kohleausstieg beschlossene Sache ist, hat die Politik dem Energieversorger LEAG die Entscheidung überlassen, ob sie das Dorf noch brauchen oder nicht. Bis 2038 dürfen sie noch Kohle abbaggern, der Tagebau Welzow 2 ist nur 500 Meter von dem Dorf entfernt. Wenn die LEAG die Abbaufläche wie geplant noch erweitern will, wäre Proschim weg.

Im Abschlussbericht der Kohlekommission wird das Dorf nicht erwähnt, insofern ist die Situation für die Menschen dort völlig unklar. Die LEAG will sich bis nächstes Jahr entscheiden, wie es weitergeht. Wahrscheinlich werden sie abwarten, wie sich die politische Situation weiter entwickelt. Und die Leute im Dorf warten auf die Entscheidung.

Wie gehen die Menschen mit dieser Unsicherheit um, ob ihr Haus in ein, zwei Jahren noch steht?

Das Dorf ist gespalten. Es gibt ganz aktive Menschen - im Film sind die gelben Kreuze zu sehen, die sie gegen die Abbaggerung aufgestellt haben. Die Kohle-Gegner demonstrieren auch und setzen sich ein, soweit sie können. Und dann gibt es die andere Seite: Die Leute, die bei dem Energieversorger arbeiten. Die halten sich mit ihrer Meinung zurück oder sagen: Ja, nun, so ist das nun mal. Wenn der Bagger kommt, ziehen wir halt um. Das Dorf hat ja nun schon Jahrzehnte der Unsicherheit hinter sich.

In Ihrem Film wird deutlich, dass der Riss auch mitten durch Familien geht. Trotzdem scheint die Dorfgemeinschaft gut zu funktionieren. Wie erklären Sie sich das?

Gute Frage, das haben wir uns zunächst auch nicht erklären können. Viele, die gesagt haben: "das halte ich nicht aus", sind längst weggezogen. Jetzt gibt es in Proschim noch 275 Einwohner - und diejenigen, die geblieben sind, hängen an ihrem Dorf und der Gemeinschaft. Viele sind in Vereinen aktiv, und aus dem alten Gasthof haben sie ein Kulturzentrum gemacht.