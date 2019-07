Damit sei der bisherige Spitzenwert aus dem Juli 2013 übertroffen worden - damals hatten sich 978.000 Besucher abgekühlt. Im Hitze-Sommer 2018 waren es im Juni 959.000 Badende gewesen.

Allein bei der Rekord-Juni-Hitze am Sonntag strömten 82.000 Menschen in die Bäder. Die Höchsttemperaturen lagen an mehreren Mess-Stationen bei über 38 Grad. Doch bereits am ebenfalls besonders heißen Mittwoch waren 77.000 Gäste in die Bäder gekommen.

Insbesondere die in der Innenstadt gelegenen Freibäder kämpfen in sehr heißen Tagen mit dem Andrang der Besucher. Das Prinzenbad liege bei den Zahlen immer ganz vorne, sagte der Sprecher der Berliner Bäder vergangene Woche. "Mit großem Abstand zum zweiten Platz - uneinholbar für alle anderen." Dann folgten am Dienstag die Bäder in Wilmersdorf, Neukölln, Gropiusstadt und am Wannsee.