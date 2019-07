Schleuse in Zaaren bis zum Frühjahr 2020 gesperrt

Die Schleuse Zaaren an der Oberen-Havel-Wasserstraße wird in dieser Saison nicht für den Schiffsverkehr nutzbar sein. Das bestätigte am Dienstag der Chef der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, Michael Scholz, dem rbb. Bei der seit Monaten andauernden Sanierung gebe es "Probleme im Boden", die jetzt sorgfältig behoben werden müssen, sagte Scholz dem rbb.

Die Schleuse könne darum voraussichtlich erst am 1. April 2020 wieder in Betrieb genommen werden, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde mit.