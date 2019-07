Mit einiger Verzögerung startet am Dienstag der städtebauliche Wettbewerb für den Siemenscampus in Spandau. Insgesamt 17 namhafte Architekturbüros aus Deutschland, Österreich, Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz wurden eingeladen, einen Entwurf für das neue Stadtviertel zu erstellen. Der Gewinnerentwurf bildet dann die Grundlage für den Masterplan, nach dem das 70 Hektar große Gelände im Berliner Nordwesten entwickelt wird.

Zurück in die Zukunft in Spandau

Das Projekt sei so "komplex wie außergewöhnlich", heißt es in Wettbewerbsunterlagen, die dem rbb vorliegen: Die Siemensstadt 2.0 - Arbeitstitel "Kiez der Macher" - soll das Beste aus den Welten Wohnen, Arbeiten und Forschen vereinen. Geplant ist ein CO2-freier, nachhaltig gebauter Ort, der hochvernetzt und mit modernster Kommunikationstechnologie ausgestattet ist. Gleichzeitig soll das Areal offen für die Allgemeinheit sein.

30 Prozent der geplanten rund 3.000 Wohnungen sollen mietgebunden sein, denkmalgeschützte Gebäude müssen erhalten bleiben und es muss soziale Infrastruktur wie Kitas oder eine Schule geschaffen werden. Auch kulturelle Einrichtungen sind angedacht. Die Pläne sollen unter anderem in einem 3D-Stadtmodell von Berlin präsentiert werden. Am 8. Januar 2020 will die Jury dann ihre Entscheidung bekanntgeben. Für Preisgelder und Aufwandsentschädigungen sind insgesamt rund 625.000 Euro eingeplant.

Auf dem Campus will Siemens vor allem seine Sparten Gas und Energie, Mobilität und intelligente Infrastruktur unterbringen. Geforscht werden soll also unter anderem an Lösungen für das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0. In diesen Bereichen sind auch moderne Produktionsstätten geplant. Bestimmte Technologien, etwa selbstfahrende Autos, sollen auch direkt auf dem Campus getestet werden. Der Senat hat Siemens dafür zugesagt, das Gelände mit Glasfaseranschluss zu versorgen, so dass jeder Arbeitsplatz eine Internetverbindung im Gigabit-Bereich hat.