Wilfried Berlin Mittwoch, 03.07.2019 | 19:58 Uhr

Tja. Verdi. Gewerkschaft. Was wäre der Bürger bloß ohne Beformundung durch diesen Trachtenverein? SELBSTBESTIMMT. Lasst doch einfach mal den Bürger selber entscheiden was er machen will. In New York funktioniert das. In diesem Sinne. Ach. Gewerkschaft und die Kirche sind gemeinsam gegen den freien Bürgerwillen. Dat nenn ich mal ein Bündnis.