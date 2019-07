Verkehrsverwaltung will Taxipreise in Berlin anheben

Taxikunden in Berlin müssen künftig wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen: Die Berliner Verkehrsverwaltung hat angekündigt, die Taxipreise in der Hauptstadt anzuheben. Eine entsprechende Senatsvorlage dazu sei bereits in Arbeit, wie die Berliner Zeitung am Montag berichtet [berliner-zeitung.de] . Nach mehr als vier Jahren soll bei den sogenannten Beförderungsentgelten damit die erste Erhöhung in Kraft treten. Bevor es im Senat zu einer Entscheidung kommt, müssten die beteiligten Senatsressorts den Vorstoß unterstützen.

Am Grundpreis von derzeit 3,90 Euro will der Senat aber offenbar nicht rütteln. Dasselbe gilt für den Sonderzuschlag von 50 Cent für alle Fahrten, die vom Flughaften Tegel aus starten. Eine Erhöhung auf zwei Euro, wie sie vorher im Gespräch war, ist demnach vom Tisch.

Leszek Nadolski von der Taxiinnung in Berlin erklärte rbb|24 am Montag, grundsätzlich sei er mit der Vorlage der Senatsverwaltung zufrieden. Allerdings habe die Innung ihre Vorschläge für eine Überarbeitung der Tarife bereits im März 2018 dem Senat übergeben. Daraufhin sei von einer Hamburger Firma zunächst ein Gutachten erstellt worden, das die Innung nur in Teilen einsehen durfte.



"Wir wissen nicht, warum der Senat Teile des Papiers streng geheimhalten will", sagte Nadolski. Die Dauer des Verfahrens habe den Konkurrenten Uber, BerlKönig und CleverShuttle in die Hände gespielt. Im Wesentlichen aber seien die Forderungen der Taxifahrer vom Senat übernommen worden. "Das begrüßen wir natürlich."

In einem Auszug des Gutachtens, der rbb|24 vorliegt, heißt es, dass Berlin mit seinen Taxipreisen zu den günstigeren Städten in Deutschland gehört. Die Bundeshauptstadt liege "auf Augenhöhe" mit Städten wie Duisburg oder Dortmund - in anderen Metropolen wie Hamburg sei das Taxifahren um 20 Prozent teurer.

Die Innung begründete ihren Wunsch nach einer Erhöhung mit gestiegenen Betriebskosten der Taxiunternehmen: Diese lägen inzwischen bei 4,5 Prozent der Gesamtkosten. "Auch wir haben mit Teuerungsraten zu kämpfen und müssen, soweit wir uns nicht selbst ausbeuten, Mindestlöhne zahlen", hieß es in einer Erklärung, die die Taxiinnung am Montag veröffentlichte.