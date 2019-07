Videos gucken, Mails lesen, einkaufen: In Berlins U-Bahnen zu surfen, ist für viele schwierig. Nur die Kunden einzelner Anbieter haben dort schnelles und flächendeckendes LTE-Netz. Laut der BVG soll diese Lücke in den nächsten zwei Jahren geschlossen werden.

In den U-Bahntunneln Berlins soll es künftig schnelles Internet für alle Fahrgäste geben. In den kommenden zwei Jahren wird das technische System nach und nach erweitert, wie es am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Berliner Verkehrsbetriebe und des Vertragspartners Telefónica Deutschland hieß.

Damit sollen auch Kunden der Deutschen Telekom und Vodafone Zugang zum Mobilfunkstandard LTE bekommen. Bislang konnten ihn den Angaben zufolge nur O2-Kunden in den Tunneln und auf Bahnsteigen nutzen.