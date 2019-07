Die Vergabe des Stromnetzes an den Landesbetrieb Berlin-Energie landet vor Gericht. Der unterlegene Bieter Vattenfall hat vor dem Landgericht eine einstweilige Verfügung beantragt.



Die Entscheidung der Vergabestelle in der Finanzverwaltung, dem Landesunternehmen Berlin Energie den Zuschlag zu erteilen, sei rechtswidrig, argumentiert Vattenfall. Man habe die Unterlagen eingesehen und das Verfahren in mehreren Punkten gerügt. Das habe aber nichts geändert, daher habe man das Landgericht angerufen.