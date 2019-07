Unbesetzte Lehrstellen in Berlin

Wie der Bereichsleiter Fachkräfte und Innovation bei der IHK Berlin, Constantin Terton, am Montag im rbb sagte, betrifft das vor allem die Büroberufe, den Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe. Der Fachkräftemangel sei inzwischen aber überall angekommen. Alle Branchen suchten händeringend junge Leute. Es werde richtiggehend um die jungen Menschen gekämpft, so Terton weiter.

In Berlin können nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer auch im kommenden Ausbildungsjahr viele Lehrstellen nicht besetzt werden.

"Wir haben im Moment die wunderbare Situation für junge Menschen, dass sie sich wirklich nach ihren Fähigkeiten und Neigungen Ausbildungsplätze aussuchen können", sagte Terton. Denn die Branchen suchten "durch die Bank weg junge Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten" und so den Fachkräftemangel bekämpfen können. "Die Chancen auf einen Platz sind so gut wie nie", so der IHK-Bereichsleiter.

Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. September. Laut Arbeitslosenstatistik gab es in Berlin zuletzt noch knapp 7.800 freie Lehrstellen.

Die Zahl der Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren war im Juni 2019 um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. Insgesamt waren den aktuellen Zahlen nach 12.274 junge Menschen in Berlin auf Jobsuche.