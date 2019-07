Der Autobauer Volkswagen hat am Freitag einen Standort für Digitales in Berlin-Mitte eröffnet. Dort werden nicht die Produktionsbänder anrollen. Die Mitarbeiter des Konzerns sollen an der Zukunft des vernetzten Fahrens arbeiten. Von Martin Polansky

Volkswagen hat am Freitag einen Campus in Berlin-Mitte eröffnet. Damit ist die Hauptstadt zum neuen Standort des Autokonzerns geworden. 900 Mitarbeiter ziehen nun in die Mollstraße Ecke Karl-Liebknecht-Straße, an eine vielbefahrene Kreuzung nahe des Alexanderplatzes in einen Bürokomplex der 1970er Jahre, in dem einst die DDR-Nachrichtenredaktion ADN residierte.