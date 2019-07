Die Beschäftigten der Brandenburger Elektrostahlwerke der Riva-Gruppe sind am Montagmorgen mit Beginn der Frühschicht in einen Warnstreik getreten.



Sie fordern, dass der Tarifabschluss für die ostdeutsche Stahlindustrie auch am Standort Brandenburg an der Havel gilt. Die Vereinbarung sieht rückwirkend zum 1. März 3,7 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie Einmalzahlungen vor.



Riva betreibt in Brandenburg zwei Standorte in Brandenburg an der Havel und in Hennigsdorf. An beiden Standorten zusammen arbeiten rund 1.500 Menschen. Am Standort Hennigsdorf gelten die Lohnerhöhungen bereits. Dort wurde 2008 vereinbart, dass Branchen-Tarifabschlüsse automatisch übernommen werden.