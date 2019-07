Antje Bielefeld Dienstag, 23.07.2019 | 20:54 Uhr

Da ich keine Tageszeitung bestelle (TV und Internet machen es anderweitig möglich), habe ich 6 Tage lang keinen Papiermüll. Die Sonderzeitungen wie Ostwestfalen Lippe|OWL am Sonntag werden nur sehr gelegentlich zugetellt, hier drin befinden sich andere Werbeprospekte (wie AL*I, NET*O, LI*D usw.) als in der "Einkauf aktuell"-Werbung. Somit "freue" ich mich, dass ich überhaupt mal an Werbung komme - leider gibt es kaum in den Filialen Werbeprospekte für die aktuelle Woche (die Woche, in der ich einkaufen gehe), ab Mitte der Woche gibt es manchmal dann Werbung für die nächste Woche. - Jedoch: Ich kaufe nicht regelmäßig jede Woche in jedem Discounter ein, um dann ("nur") noch zusätzlich die Werbeprospekte zu holen. Zudem: In der Online-Werbung und der Filial-Werbung sind manchmel nicht die gleichen Angebote!