Immobilienmarkt - Wirtschaftsstudie sieht massiven Mangel im Wohnungsneubau

22.07.19 | 13:07 Uhr

In Berlin entstehen der Zeit nur drei Viertel der benötigten Neubauwohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie. Ganzheitlich betrachtet gilt das demnach auch für Brandenburg, allerdings gebe es regional deutliche Unterschiede.



Einer neuen Studie zufolge müssten dieses und nächstes Jahr jeweils rund 340.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Das teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln am Montag mit. In den vergangenen drei Jahren seien jeweils nur rund 283.000 Wohnungen gebaut worden. Bei dem IW handelt es sich um ein arbeitgebernahes Forschungsinstitut. Trägervereine sind der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). In ihrem Modell berechnen die Volkswirte des IW anhand der prognostizierten demografischen Entwicklung, der altersabhängigen Wohnungsnutzung und dem derzeitigen Leerstand, wieviel in den Städten und Landkreisen jeweils gebaut werden müsste, um die Nachfrage zu decken.

Wohnflächenbedarf der Deutschen jahrzehntelang angestiegen

Der Studie zufolge hängen vor allem die großen Städte beim Bau hinterher. So wurden in Köln und Stuttgart nur rund die Hälfte der Wohnungen gebaut, die laut dem IW nötig wären, um die Nachfrage zu decken. Auch München, Frankfurt am Main und Berlin hängen dem Bundesschnitt hinterher, wenn auch nicht so stark.

Ganz anders sieht es den Ökonomen zufolge auf dem Land aus: "Während in den Ballungszentren ein regelrechter Kampf um Wohnraum tobt, wird in vielen strukturschwachen Landkreisen und Städten zu viel gebaut", teilte das IW mit. In 69 der 401 kreisfreien Städte und Landkreise wurden in den vergangenen zwei Jahren mehr als 50 Prozent mehr Wohnungen gebaut, als laut dem IW-Modell tatsächlich benötigt werden. Die Folge davon sei Leerstand. Den Autoren der Studie zufolge ist ein wesentlicher Grund für die Wohnungsnot, dass in Deutschland jahrzehntelang der sogenannte Wohnflächenkonsum angestiegen sei. So standen je Bundesbürger 1984 im Durchschnitt 35,7 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, 2017 waren es hingegen 46,9 Quadratmeter - ein Drittel mehr. In besonders angestrengten Wohnungsmärkten habe beobachtet werden können, dass dieser Wert momentan sinke. Das heißt: Wegen des Angebotsmangels begnügen sich Menschen wieder mit kleineren Wohnungen.

Generell zu wenig in Brandenburg, mancherorts aber viel zu viel

Die Autoren der Studie schätzen, dass in Berlin derzeit nur rund 73 Prozent des jährlichen Bedarfs an Wohnungen auch tatsächlich gebaut werde. In Brandenburg werde demnach insgesamt auch weit unter Bedarf gebaut. Pro Jahr würden derzeit nur 78 Prozent des Bedarfs an neuen Wohnungen auch tatsächlich gebaut. Allerdings gibt es in der Mark regional teilweise extreme Unterschiede.

Besonders im Landkreis Oberhavel werde zu wenig gebaut. Hier enstehe nur 43 Prozent des tatsächlichen Bedarfs. Auch in Frankfurt (Oder) (47 Prozent), im Havelland (64 Prozent), Ostprignitz-Ruppin (65 Prozent) und dem Märkisch-Oderland (67 Prozent) werde zu wenig gebaut. Im Landkreis Elbe-Elster enstünden dagegen doppelt so viele Wohnungen wie gebraucht (207 Prozent). Auch in Spree-Neiße (181 Prozent), der Prignitz (161 Prozent) und der Uckermark (140 Prozent) werde mehr gebaut, als der Markt fordere. Einzig in Potsdam werde ungefähr so viel gebaut wie benötigt, es entstünden etwa 102 Prozent des Bedarfs an neuen Wohnungen.

In Berlin soll sich die Lage weiter anspannen

Die Bautätigkeit habe auch direkten Effekt auf die Mieten: "Mietpreissteigerungen in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf zum Beispiel fallen schwächer aus als die in Berlin, München oder Köln", beobachteten die Forscher. Allerdings lässt die Zuwanderung in die Großstädte demnach bereits an einigen Orten nach, und auch die Bautätigkeit sei in einigen angespannten Märkten bereits deutlich ausgeweitet worden. So müssten in den Jahren 2021 bis 2025 noch jährlich 260.000 und bis 2030 noch 246.000 Wohnungen deutschlandweit entstehen. Die einzige Großstadt, bei der die Studienautoren mit einer weiteren Anspannung der Lage rechnen, ist Berlin. Dort müssten bis 2030 jedes Jahr rund 21.000 neue Wohnungen gebaut werden, hieß es.