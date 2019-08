Nach dem Vorbild des digitalen Rufbus-Dienstes "Berlkönig" in der Berliner Innenstadt startet an diesem Montag als Test der "Berlkönig BC" zwischen dem brandenburgischen Schulzendorf (Dahme-Spreewald) und dem U-Bahnhof Rudow. Das Prinzip ist dasselbe wie in der Innenstadt: Fahrgäste buchen die Fahrt per App, ein Computer berechnet die Route so, dass mit möglichst wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste eingesammelt werden. Das Ziel der Fahrt ist jedoch in der BC-Variante des Berlkönigs derzeit fest definiert: "Alle Fahrten enden am U-Bahnhof Rudow." Dort bestehe dann die schnelle Schienenverbindung in die Berliner Innenstadt, so die BVG.

Derzeit fahren die Rufbusse montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Die Busse sind nach Angaben des Unternehmens auch für Rollstuhlfahrer geeignet.