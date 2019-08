Lieferdienst Deliveroo stellt sein Geschäft in Deutschland ein

Deliveroo verlässt den deutschen Markt. Das geht aus einer Service-E-Mail hervor, die der britische Essenslieferdienst am Montag an seine Kunden schickte. Damit wirft Deliveroo nur wenige Monate nach dem Zusammenschluss seiner Mitbewerber Lieferando und Lieferheld das Handtuch.

Unter dem Betreff "Goodbye - for now" werden die Kunden darüber informiert, dass der Betrieb in Deutschland mit dem kommenden Freitag, 16. August, eingestellt wird. Ziel sei es, "den weltbesten Essenslieferdienst zu schaffen", heißt es weiter. "Wo wir das nicht auf einem Level durchführen können, den wir erwarten und den Du verdienst, sind wir nicht tätig."



Deliveroo wolle nun verstärkt andere Märkte in den Fokus nehmen, nachdem sich der Umsatz dort verdoppelt habe, teilte das Unternehmen zur Begründung mit. Dabei gehe es um andere europäische Länder sowie die Asien-Pazifik-Region. Das Geschäft in Deutschland werde mit Ablauf des 16. August eingestellt.