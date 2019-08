Trotz steigender Passagierzahlen an den Flughäfen in Tegel und Schönefeld rechnen die Berliner Flughäfen mit höheren Verlusten. Erwartet wird in diesem Jahr ein Verlust von 110 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 77 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2018 hervor, der diese Woche veröffentlicht wurde.