Immer mehr Menschen in Berlin und Brandenburg kaufen Wohnungen und Häuser, das belegt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Kehrseite: Besonders bei jungen Familien scheitert der Kauf am fehlenden Eigenkapital.

In der Hauptstadt nahm die Zahl der Eigentümer demnach zwischen 2010 und 2017 um rund ein Viertel zu. Ihr Anteil an allen Haushalten stieg um vier Prozentpunkte auf 18 Prozent. Grund für den Immobilienerwerb seien unter anderem die steigenden Mieten. In Brandenburg lag der Anteil des Wohneigentums laut Studie im Jahr 2017 bei 45 Prozent und damit um sieben Punkte höher als 2010. Das erklären die Autoren damit, dass zunehmend Haushalte Berlin verlassen, um im Speckgürtel der Hauptstadt Einfamilienhäuser zu bauen oder zu kaufen.

In Berlin und Brandenburg gibt es immer mehr Wohneigentümer. Das geht aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) [iw-koeln.de] hervor, die am Freitag vorgestellt wurde.

Bundesweit stagniert derweil der Anteil der Wohneigentümer seit 2010 bei rund 45 Prozent, so die Studie – und das, obwohl die Rahmenbedingungen mit niedrigen Zinsen durchaus günstig seien. Das IW führt dies auf "Zugangsbarrieren aufgrund hoher Kapitalbedarfe" zurück, oder anders gesagt: In Zeiten steigender Immobilienpreise steigt auch das für einen Kauf nötige Eigenkapital.

Ein bundesweiter Blick auf die Altersgruppen und Einkommensklassen unter den Wohneigentümern belegt, dass vor allem Wohlhabende und Senioren in den eigenen vier Wänden leben. In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen waren es 2017 noch zwölf Prozent, in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen 38 Prozent. Das sind jeweils fünf Prozentpunkte weniger als noch 2010. Gleichzeitig stieg der Anteil der Gruppe der über 65-Jährigen um fünf Prozentpunkte.

Aus den Einkommensklassen, die in der Studie in fünf Stufen unterteilt werden, geht hervor, dass Menschen der oberen beiden Stufen immer häufiger Immobilien erwerben, während niedrige Einkommensklassen immer seltener zu Wohneigentum kommen.



Darüber hinaus zeigt die Untersuchung auch, dass die Zahl der Ersterwerber im Bundesschnitt rückläufig ist. Zwischen 1998 und 2002 lag die Zahl der Ersterwerber noch auf einem Niveau von rund 700.000 Haushalten jährlich, in den Jahren 2016 und 2017 waren es dann jeweils weniger als 400.000 Haushalte, was etwa ein Prozent aller Haushalte entspricht.



