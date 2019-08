Das neue kostenfreie Schülerticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) gilt nun auch für Berliner Kinder und Jugendliche, die in Brandenburg zur Schule gehen. Das teilte eine Pressesprecherin des Senats für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Freitag rbb|24 auf Anfrage mit. Von den rund 360.000 Berliner Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2018/19 besuchen etwa 2.400 eine Brandenburger Schule. Bisher galt die sogenannte "fahrCard" nur für den Tarifbereich AB und schloss somit diese pendelnden Kinder aus.

Voraussetzung dafür, dass auch sie im öffentlichen Nahverkehr kostenfrei fahren können, ist ein Wohnsitz in Berlin. Wer keinen Berliner Schülerausweis I vorlegen kann, weil er in Brandenburg zur Schule geht, kann stattdessen eine Meldebescheinigung oder einen Ausweis mit Adressangabe und Foto in Verbindung mit einem Schulbesuchsnachweis im Online-Antragsformular [bvg.de] hinterlegen, heißt es in der Mitteilung des Senats.

Die gleiche Regelung für das kostenfreie Ticket gilt laut der Senatssprecherin ebenso für Brandenburger Kinder und Jugendliche, die in Berlin zur Schule gehen. Das betrifft den Senatsangaben zufolge 4.600 Schülerinnen und Schüler. Die "fahrCard" ist seit 1. August gültig und legitimiert Schülerinnen und Schüler zur kostenfreien Benutzung von U-Bahnen, S-Bahnen, Bussen, Straßenbahnen und BVG-Fähren.