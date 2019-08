In der aktuellen Sommerurlaubssaison sind so viele Menschen über die Berliner Flughäfen gereist wie noch nie zuvor. Erstmals wurden in den sechs Ferienwochen mehr als fünf Millionen Fluggäste gezählt, wie der Chef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von zwei Prozent. Im Schnitt reisten demnach rund 110.000 Menschen pro Tag über die beiden Hauptstadt-Standorte.

An diesem Wochenende erwarten die Berliner Flughäfen erneut einen besonders hohen Andrang. Für Freitag rechneten die Betreiber mit rund 117.000 Fluggästen, für Samstag mit etwas weniger und für Sonntag erneut mit 110.000 Menschen. "Am meisten Verkehr haben wir aber nach dem Sommer", sagte Daldrup, wenn in manchen Bundesländern noch Ferien sind, während in Berlin der Geschäftsverkehr wieder angefangen hat.



Wegen schwerer Unwetter war die Pünktlichkeitsquote im Juni deutlich abgesackt, auf rund 65 Prozent in Schönefeld und deutlich unter 60 Prozent in Tegel. Der bundesweite Schnitt lag im ersten Halbjahr bei 73 Prozent. Im Juli hätten sich die Werte aber wieder verbessert, sagte Daldrup.