S-Bahn-Chef Peter Buchner führte das am Donnerstag auf die vor einem Jahr begonnen "Qualitätsoffensive" zurück, die Investitionen von 30 Millionen Euro umfasst. Mit dem Geld sollen nach Angaben der S-Bahn jährlich 100 Lokführer ausgebildet und anschließend angestellt werden. In Schöneweide wurde im Rahmen der “Qualitätsoffensive“ eine neue integrierte Leitstelle eingerichtet, die Störungen schneller beheben soll. Außerdem wurden an den Bahnhöfen Warschauer Straße und am Alexanderplatz zusätzliche Streifen von Sicherheitsmitarbeitern der S-Bahn eingeführt.



Auch in das Schienennetz investiert die Deutsche Bahn, die Konzernmutter der Berliner S-Bahn, derzeit kräftig, was für viele Kunden teils erhebliche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Seit dem 26. August werden Gleise, Schienen und Schotterbetten auf einigen S-Bahn-Linien runderneuert. Außerdem wird in dem gesamten Bereich auf moderne Zugsicherungstechnik ZBS umgestellt. Dafür kommt es auf den Linien S7 und S75 noch bis zum 14. November zu Sperrungen, ab 4. Oktober dann auch auf der S5.