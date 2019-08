Auf den S-Bahn-Linien S7, S75 und S5 wird in den kommenden Monaten gebaut. Fahrgäste müssen sich auf lange Sperrungen einstellen, wie die Bahn am Montag mitteilte. Betroffen ist das östliche Streckennetz der Bahn. Dort sollen 20 Brücken ersetzt, ein zweites Gleis am Karower Kreuz gebaut, die Stellwerke mit neuer Leit- und Sicherheitstechnik für höhere Kapazitäten ausgestattet und eine Fahrbahnübergangskonstruktion am Hauptbahnhof getestet werden.