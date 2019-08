Der Großauftrag zum Kauf von bis zu 1.500 U-Bahnwagen für die BVG ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. Die Firma Alstom hat gegen die Entscheidung der Vergabekammer Beschwerde beim Kammergericht eingelegt. Sie hatte der Vergabe des Auftrags an Stadler zugestimmt und einen Einspruch von Alstom zurückgewiesen. Damit verzögert sich nun nicht nur die Vergabe des Großauftrags, sondern voraussichtlich auch der Termin, ab dem die ersten neuen U-Bahnwagen ausgeliefert werden können. Die ersten Wagen sollten 2021 kommen. Bis 2033 sollten dann bis zu 1500 neue U-Bahnwagen geliefert sein.

Ramona Pop (Grüne), Berlins Wirtschaftssenatorin und BVG-Aufsichtsratsvorsitzende, äußerte sich enttäuscht: "Das ist bedauerlich, weil es die Vergabe neuer Züge an die BVG und die Modernisierung verzögert. Beschwerden bei Vergaben in dieser Größenordnung sind allerdings auch nichts Ungewöhnliches, denn auch für die Unternehmen geht es um große Auftragsvolumen. Wir werden die Öffentlichkeit in Abstimmung mit der BVG informieren, sobald es neue Entwicklungen gibt."



Stadler sollte im Auswahlverfahren den Zuschlag bekommen. Die neuen U-Bahnen sollten im Pankower Werk gebaut werden. Gegen die Vergabe hatte Alstom vor der Vergabekammer Beschwerde eingelegt. Die Vergabekammer hatte den Einspruch von Alstom Ende Juli abgewiesen. Gegen diese Entscheidung wiederum hat Alstom jetzt beim Berliner Kammergericht die sogenannte "sofortige Beschwerde" eingelegt.

Eine solche Beschwerde regelt das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 171), sie kann gegen Entscheidungen der Vergabekammer von allen Verfahrensbeteiligten eingelegt werden. Über eine solche Beschwerde entscheidet immer das jeweils zuständige Oberlandesgericht, in diesem Fall das Kammergericht Berlin.