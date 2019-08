Brandenburg nimmt Baukindergeld gut an

Brandenburg ist zweitgrößter Antragsteller für Baukindergeld in Ostdeutschland. Laut Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seien in Brandenburg bis Juni 4.431 Anträge eingegangen. In Berlin wurde 1.671 Mal Baukindergeld beantragt, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.